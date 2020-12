Foto:Analistas: “Es un acto de justicia. No pueden hacerle daño al país y después pretender dirigirlo”/ Referencia

Analistas constitucionales y periodistas coincidieron que las leyes aprobadas hoy en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, fortalecen la autodeterminación y soberanía.

Con respecto a la ley de los derechos del pueblo e independencia, los consultados expresaron, “es un acto de justicia. No pueden hacerle daño al país y después pretender dirigirlo”, manifestó Tirsa Saenz.

“Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o instalen a actos terroristas, que menoscaben la independencia, la soberanía, la autodeterminación y que incite a la injerencia extranjera en los asuntos internos, no podrán optar a cargos de elección popular”, dice la exposición de motivos de la ley de derechos del pueblo.

“No solo a los que han ido a Washington, si no a los que han tratado de desviar la situación. De repente a un grupo los ves hablando en el consejo de seguridad, pidiéndole sanciones a Nicaragua, eso es otra cosa, eso ya es un acto de traición al país incluso”, explicó el analista Cairo Amador.

“Es muy importante, fortalece el principio constitucional a vivir en paz, estos derechos que son el punto uno de la constitución, ya sabemos que hay malos hijos de Nicaragua, que son financiado por gobiernos para hacerle daño al pueblo y en esas condiciones no actúan como verdaderos nicaragüenses si no en función de potencias extranjera, uno no puede servir a dos señores, aquellos han recibido y reciben financiamiento para el terrorismo, bloqueos, no van a participar porque los cargos tienen que ver con el desarrollo de Nicaragua”, indicó Freddy Franco.

Estas tres leyes, han sido catalogadas como una victoria para el pueblo, porque además se nacionalizó el servicio energético y un organismo multilateral aprobó un nuevo financiamiento para fortalecer las acciones ante el Covid-19.

“Son cosas diferentes, pero no son cosas distintas, tienen un basamento común, que es el país, es el futuro, es la esperanza, que los buenos nicaragüense que debemos detener con nosotros mismo”, dijo Cairo Amador.

“A Unión Fenosa o Disnorte y Dissur, nunca les interesó llevarle la energía, el argumento era es muy costoso, es largo, muchos gastos y si no ha sido por eficiente trabajo y la voluntad política de que este país tenga casi el ciento por ciento de la energía, si ha sido por la voluntad de ellos, este país seguiría a oscuras porque no les importaba invertir, hay que tenerlo muy presente”, sostuvo Saenz.