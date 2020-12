Ley de defensa de los derechos del pueblo garantizará estabilidad en los procesos electorales

Un grupo de diputados propusieron una iniciativa de ley Foto: TN8

El presidente de la República, comandante Daniel Ortega, durante el acto de graduación de cadetes de la Academia de la Policía Nacional sostuvo que las personas que no defienden al país y piden sanciones e intervenciones, de acuerdo a lo que establece la constitución política, pierden sus derechos a optar a cargo público cuando hubiera elecciones.

“Es un discurso contra la violencia, contra el mensaje de violencia y contra los mensajeros de la violencia, la verdad es que esto no se refiere a la cantidad de gente que efectivamente estuvo en las manifestaciones, a los líderes sindicales, a líderes de partidos políticos como los que están actualmente en la Asamblea o los otros que no están también liberales etc, básicamente se refiere a todos aquellos que de alguna u otra manera han han liderado dentro de ese movimiento una situación que conducía a la violencia que promovía el odio que abanderaba la ira y la desunión entre los nicaragüenses”, aseguró al analista político Cairo Amador.

En este sentido, un grupo de diputados propusieron una iniciativa de ley denominada, “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz”, fundamentada en el artículo 1 de la constitución, una ley que busca garantizar orden y tranquilidad en los procesos electorales de Nicaragua.

“Todo aquel que haya ido a pedir ayuda a una potencia extranjera para sancionar, para agredir, para atacar al país, para atacar a la población, esa persona pierde sus derechos políticos, esta es una ley que viene a fortalecer la capacidad del pueblo nicaragüense a decidir su propio destino”, indicó el analista Jorge Capellán.

Analista Jorge Capellán

“La idea es que haya unas elecciones donde básicamente esta ley es la expresión de una alta civilidad, esto es básicamente un mensaje en contra de la violencia y contra los mensajeros de la violencia”, agregó Amador.

Iniciativa de ley

A través de esta iniciativa de ley y conforme a las prohibiciones señaladas en el artículo 147, todo nicaragüense que encabecen o financien un golpe de Estado y altere el orden institucional, perderá sus derechos políticos.

“Esto es para esos nicaragüenses que buscan como se le afecte Nicaragua, que busca en cómo se agreda a Nicaragua, como se bloquee Nicaragua, que hacen acciones terroristas o incitan al terrorismo, esas personas no tienen el derecho a optar a cargos de elección popular, eso es lo que establece claramente la ley y eso efectivamente es parte del derecho del soberano nicaragüense al decir que entre nicaragüenses decidimos el futuro y los que no piensen como nicaragüenses, en función de intereses foráneos contrario a los intereses de Nicaragua no pueden optar a cargos de elección popular”, refirió el sociólogo Freddy Franco.

Analista político Cairo Amador.

Se espera que, en los próximos días, sea discutida en la Asamblea Nacional esta iniciativa de ley que viene a abonar por la paz, por la estabilidad y para continuar en sendas de crecimiento.