Presentan 4ta edición de la Revista Nicaragüense de Cultura y “Rosas y Lirios”

Foto: Presentación de revista y libro en el BCN / TN8

El Banco Central de Nicaragua realizó la presentación de la revista número 4, y el libro “Rosas y Lirios” en la sala de pinacoteca de la biblioteca Rubén Darío en Managua.

En compilación de la selección complementaria de la antología poética (2016), se ejecutó esta obra con 106 textos que viene a enriquecer la creación poética del Bolívar literario de Nuestra América, por parte del poeta Rubén Darío.

Te interesa: INETER: Anticiclón marítimo en el Atlántico Norte permanecerá toda la semana

“Respecto a las dos obras me gusta destacar que la revista nicaragüense de cultura cuyo título es aspectos culturales y patrimonio de la humanidad, de carácter monográfico, los números se consagraron a breves estudios críticos de Rubén Darío. Rescatar la obra y personalidad de Manolo Cuadra e historia del cine en Nicaragua", mencionó Ovidio Reyes, Presidente del Banco Central de Nicaragua.

"Muchos autores colaboraron en la elaboración de cada una de estas revistas; Jorge Arellano, Director de la Revista Cultural del Banco Central, en el primer ensayo desarrolla una gran introducción de nuestra historia cultural y en los cinco siguientes expone aspectos básicos de la cultura de nuestros pueblos”, dijo Reyes.

Rescate de la cultura

Foto: Presentación de revista y libro en el BCN / TN8

La presentación de esta obra es gracias a los investigadores literarios, Jorge Arellano y Helena Ramos, en la convicción necesaria en presentar una imagen integral de la producción lírica dariana.

“Celebramos el 60 aniversario de la institución con dos obras que he tomado parte, otorgándome satisfacción con los 12 años que hemos trabajado y me siento muy a gusto de mi parte. La trascendencia de ambas a nivel del mundo hispánico está a la vista, me refiero como ya saben a cuentos, Rosas y Lirios es una selección complementaria de la antología poética que se había acreditado en el año 2016 y solo espero que su difusión sea ejemplar sobre todo entre los colegas darianos. Los tres rasgos distintivos de estas obras son: es distintivo, es culminante y es erudita”, enfatizó Jorge Arellano, Director de la Revista del Banco Central de Nicaragua.

Los editores críticos de esta obra han organizado de manera cronológica cinco secciones que son: mi dulce patrio suelo, el sueño y la aurora, nada se oculta a tu fulgor supremo, yo creo en un mundo rosado y florido y las primeras angustias para las tristezas.