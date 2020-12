Foto: Matiguás realizó la última promoción del año 2020/ TN8

Una gran cantidad de estudiantes están viviendo uno de los mejores momentos de sus vidas en estos días, cuando en los centros de estudio se realizaron las promociones, tanto de primaria como secundaria. Este sábado por la tarde se dieron las últimas promociones del año 2020.

Estudiantes del Colegio José Santos Zelaya del municipio de Matiguás concluyeron una de las etapas más importantes en la vida a como es finalizar sus estudios secundarios.

Estos 110 bachilleres iniciarán un nuevo proyecto de vida al ingresar a la universidad.

"Pasar cinco años más la primaria luchando por conseguir nuestras metas me hace sentir alegre porque culminamos una y comenzamos otra meta a como es ir a la universidad y así seguir progresando", comentó el bachiller, Carlos Martínez.

Martínez resaltó emocionado: "Me siento orgulloso, sin mis padres no hubiera podido hacer nada y los maestros que siempre me ayudaron".

Los bachilleres resaltaron la importancia del bono de bachillerato que entregó el gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo para poder hoy recibir su diploma.

"Ese bono que entregó el gobierno ayudó mucho porque en mi caso sirvió para la toga y parte de la vestimenta que estoy usando", comentó Carlos.

Otro de los jóvenes bachilleres es Jorge López quien expresó: "Me siento muy alegre ya que logramos sacar el bachillerato, este es un avance y esperamos un futuro mejor y ser unas personas de bien".

Sobre sus metas en los próximos meses indicó: "Quiero estudiar ingeniería en sistema porque me gusta y considero que en Nicaragua es importante por los avances en la tecnología".

Por su parte, Josefina Ochoa, afirmó que recordará todos los momentos inolvidables vividos durante su etapa en este centro de estudio. "A mis compañeros, la alegría de estar con ellos y también los maestros que van a hacer falta, sin ellos no seríamos lo que somos actualmente".