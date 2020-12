Feria Nacional Forestal se realiza en el Olof Palme

Entre las maravillosas creaciones están cuadros y adornos de bambú pintados a mano Foto: TN8

Protagonistas de diferentes departamentos de Nicaragua exhibieron sus creaciones elaboradas con madera, bambú y otros elementos que les ofrece el bosque para realizar artesanías, muebles, bisuterias, entre otros.

La Feria 2020 Nacional Forestal se llevará a cabo este 12 y 13 de diciembre para que las familias nicaragüenses puedan conocer a los creadores de estas obras y puedan adquirir los productos que están a precios accesibles.

"Como parte de las estrategias que nuestro buen gobierno ha impulsado en el 2020, nosotros estamos trabajando forestería comunitaria que nos permite articular acciones con los protagonistas que dependen directamente del bosque", expresó Iliana Fuentes, codirectora forestal de INAFOR.

"El Instituto Nacional Forestal ha organizado una feria de dos días 11 y 12 de diciembre, tenemos a nivel nacional a más de 40 protagonistas que nos han traído sus productos que vienen unos directamente salidos del bosque o derivado del bosque que son transformando en artesanía, muebles y bisutería. Queremos destacar eso porque nos ha permitido también articular más con este sector que ha dado un mayor valor agregado a la madera", agregó Fuentes.

En este evento que es impulsado por el gobierno de Nicaragua a través del Instituto Nacional Forestal (INAFOR) se encuentran participando 54 protagonistas entre ellos 29 hombres y 25 mujeres emprendedoras que dinamizan la economía del país.

Todo hecho a mano y con amor

#Nicaragua | Protagonistas que elaboran grandes creaciones en madera, bambú y otros derivados que ofrece el bosque, invitan a las familias nicaragüenses a visitar la feria 2020 nacional forestal en el Centro de Convenciones Olof Palme pic.twitter.com/IzB2KQY7bz — TN8 Nicaragua (@canaltn8) December 12, 2020

Uno de los protagonistas que elabora adornos con madera comentó, " la madera con la que trabajó es sumergida que sale del fondo del río y es más importante porque con esta podemos hacer todo tipo de trabajo no sólo el que yo hago sino diferentes trabajos de artesanía, ebanistería y muebles".

Entre las maravillosas creaciones están cuadros y adornos de bambú pintados a mano, adornos de madera con diferentes figuras para adornar el hogar, también pueden encontrar muebles como comedores, espejos, sillas entre otros, así mismo ofrecen bisutería y usted puede aprovechar esta feria para realizar sus compras de regalos para esta temporada de navidad y fin de año.

Una de las protagonista que realiza pinturas en bambú comentó, "soy una pintora nata y normalmente los pintores se caracterizan por pintar en tela pero hace años atrás me interesé en el bambú y desde que me enamore del bambú he venido trabajando en el".