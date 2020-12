Daniel Ortega: "Aquí tienen a sus hijos para servirle al pueblo de Nicaragua y para defender la soberanía"

Foto: Daniel Ortega en acto oficial del Ejército de Nicaragua / Cortesía

El Comandante Daniel Ortega, Presidente de Nicaragua; la Vicepresidenta Rosario Murillo; el General Julio César Avilés, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua y otros miembros del Gobierno, presidieron el acto de promoción a miembros de esta institución castrense, acto realizado en la Plaza de la Revolución este viernes.

Durante el acto se entregaron reconocimientos en distintas instancias y niveles de grado para los hombres y mujeres que pertenecen a las filas del Ejército de Nicaragua.

Te interesa: Rivenses conmemoran al Comandante Gaspar García Laviana

Luego de los debidos reconocimientos, se hizo lectura del compromiso como parte de la Graduación de Oficiales del Centro Superior de Estudios Militares "General de División José Dolores Estrada Vado".

El General Julio César Avilés, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, en sus palabras durante este acto, destacando el valor y el honor que tiene cada uno de estos miembros, quienes depositan su vida al servicio de la patria, incluyendo personas provenientes de Taiwán y de Honduras.

Posteriormente el Presidente de Nicaragua, hizo la juramentación de ley a los nuevos graduados del Ejército de Nicaragua.

Mensaje de Daniel Ortega

"Hoy 11 de diciembre del año 2020, en esta graduación de la Academia de Centro de Estudios Superiores Militares José Dolores Estrada, dedicada al General Benjamín Zeledón. Ahí hay una continuidad, a quien enfrentó el General José Dolores Estrada, con Andrés lanzando la piedra contra los invasores, enfrentó a los invasores, a los expansionistas del imperio del norte, esclavistas, a ellos los enfrentó, a los que se habían atrevido a imponer un presidente yankee aquí en Nicaragua, William Walker", indicó el Presidente de la República.

#AHORA #Nicaragua | Acto del Ejército desde Plaza La Revolución, Pdte. Daniel Ortega: "Este Ejército que nació al calor del triunfo revolucionario y se forjó como el acero,. a como lo ha hecho la historia de nuestro país" pic.twitter.com/JPi8DrZDKb — TN8 Nicaragua (@canaltn8) December 12, 2020

"Y así va el largo recorrido de nuestra historia. Nicaragua tratando de desarrollarse, de estabilizarse, y los gobernantes norteamericanos intentando adueñarse de nuestro territorio. Hay quienes se preguntan por qué ese apetito, esa ambición, esa fijación del imperio yankee sobre Nicaragua. Nicaragua está ubicada en un punto estratégico; desde que llegaron los colonizadores españoles, cuando llegaron a Nicaragua se encontraron con el Río San Juan y con el Gran Lago de Nicaragua y luego encontraron ese pequeño trozo de tierra que había que recorrer en Rivas, entonces dijeron, aquí está el camino para unir el Atlántico con el Pacífico"

"Ellos venían del Atlántico y buscaban el estrecho, el paso, creyendo que habían llegado a Las Indias, nunca se imaginaron que estaba este continente aquí y buscaban el paso; y los ingleses también dijeron: ahí está el paso, y empezaron los ingleses a disputarse el dominio de Nicaragua a los españoles".

Luego repasó sobre el ascenso de Estados Unidos a través de la historia y con ello esa ambición de expansionismo, de la cual Nicaragua siempre sufrió los estragos de los embates contra la soberanía.

Prosiguió sobre el apoyo de Estados Unidos para William Walker, pero que fue el pueblo nicaragüense y los pueblos centroamericanos unidos que lograron derrotar al invasor yankee.

"Y ese es el nombre que lleva la escuela, en honor al primer general, y Andrés el primer sargento que destacaron por su dirección de combate; el General José Dolores Estrada y por su valentía a Andrés, lanzando la piedra, derrotando a los yankees", dijo Ortega.

#AHORA #Nicaragua | Acto del Ejército desde Plaza La Revolución, Pdte. Daniel Ortega: "Un día como hoy del año 1978, hace 42 años se le sigue rindiendo homenaje a un héroe de la patria y de los pueblos, un hermano de origen Español, Sacerdote Gaspar García Laviana". pic.twitter.com/NaVDnTZQzL — TN8 Nicaragua (@canaltn8) December 12, 2020

"La lucha que ustedes llevan por sus venas, la lucha por la patria, la lucha por la dignidad y es la lucha, no por la lucha, es la lucha porque queremos paz los nicaragüenses (...) nunca hemos hecho daño a país alguno, a los Estados Unidos de Norteamérica, y a cuenta de qué algunas potencias se sienten con el derecho de tratarnos como si fuéramos colonias de ellos", indicó el presidente.

"Por los oficiales yankees del Ejército yankee se fraguó el crimen de Sandino, con una actitud cobarde, porque Sandino a final de cuentas había decidido arriesgarlo todo por la paz", recordó Daniel, mencionando cómo fue esa trampa mortal ante las intenciones de buscar la paz por parte del General de Hombres y Mujeres Libres.

"Los asesinos de Sandino están en el norte, siguen estando en el norte, porque querían liquidar a Sandino y lo asesinaron después de invitarlo a una cena (...) Sandino debe haber recordado la última cena de Cristo, Sandino la última cena la vivió acá en la loma donde estaba la comandancia del Ejército", aseveró.

"Entonces (los Estados Unidos) fortalecieron a Somoza y a su Ejército. No podemos olvidar más en estos tiempos que los yankees armaron, entrenaron, le enseñaron métodos de tortura, pusieron todas sus capacidades para entrenar aquí a los servicios de inteligencia para enfrentar a los hijos de Sandino que continuaron la lucha después del asesinato de nuestro General", continuó.

Gesta del Padre Gaspar García Laviana

Daniel también recordó que en esta fecha pero de 1978 fue que pasó a otro plano de vida el Padre Gaspar García Laviana, y que hoy "se le está rindiendo homenaje a un héroe de la patria y de los pueblos, a un hermano de origen español que vino aquí no con la actitud de los conquistadores ni con la mentalidad de los imperialistas, sino que vino aquí como sacerdote para trabajar por los pobres, por los campesinos y a eso se dedicó el Padre Gaspar García Laviana en toda la zona sur de nuestro país; desde Granada hasta los municipios del departamento de Rivas".

"Cuando cayó Gaspar, cuánta alegría la de Somoza sirviente de los yankees, y el periódico de Somoza que se llamaba Novedades: cayó el cura comunista y se va al infierno, ese fue el titular. Pensaban que con la caída en combate de Gaspar, el pueblo se iba a desmoralizar, los campesinos se iban a echar a llorar, y fue en ese momento que los campesinos, el pueblo y combatientes del FSLN dijeron, no es el momento de echarse a llorar porque entonces Gaspar nos estaría condenando, es el momento de seguir luchando", indicó Ortega.

"Aquí (en 1979) entraron los victoriosos todos los héroes y mártires de este pueblo heroico, de este pueblo luchador y aquí entro victoriosa, resguardada por la bandera rojinegra de Sandino, entró victorias y entró limpia la bandera azul y blanco de la patria. De ahí viene ese Ejército, de esa larga historia", dijo.

#AHORA #Nicaragua | Acto del Ejército desde Plaza La Revolución, Pdte. Daniel Ortega: "De nuestros ancestros viene la lucha, la lucha que ustedes llevan por sus venas, la lucha por la patria y la dignidad por mantener la paz, porque es lo que siempre hemos querido" pic.twitter.com/ArA6IMdfvT — TN8 Nicaragua (@canaltn8) December 12, 2020

"La lucha continúa no porque nosotros querramos confrontar a los yankees, no porque no estemos de acuerdo con las barbaridades que se comente ahí en EEUU, no estamos de acuerdo con las barbaridades que cometen los EEUU y potencias europeas en contra de los pueblos del mundo (...) pero a ellos quién los sanciona, quién los castiga, entonces el mundo se vuelve un mundo del más fuerte", dijo Ortega, asegurando que las potencias no cumplen con las leyes y que simplemente hacen valer su fuerza para hacer su antojo.

Mencionó el crecimiento de Bolivia en los últimos años con un gobierno progresista de Evo Morales, pero que los Estados Unidos siempre están insistiendo en poner gobiernos que trabajen a su favor.

"Tenemos fresco el golpe en Bolivia y la complicidad de los organismos internacionales y lógicamente ahí estaban los yankees en el plan, dirigiendo el plan, dirigiendo a la OEA. No todos los países de la OEA, mucho menos a todos los pueblos donde están los gobiernos que toman posiciones supuestamente en nombre de los pueblos, pero que más bien repudian esas posiciones, siguiendo las órdenes de los yankees. Son gobiernos serviles, que no tienen dignidad", señaló el mandatario nicaragüense.

Planes imperialistas contra América Latina

"Ya viene el aniversario del ALBA cuando Fidel y Chávez fundaron el ALBA. Y luego vino la CELAC, en toda América Latina era un buen momento, estábamos todos gobiernos progresistas, revolucionarios y de derecha (...) pero vino la conspiración, vinieron los golpes de Estado, vinieron las persecuciones", agregó Ortega.

Prosiguió también con los planes imperialistas que se llevan a cabo en el país, con el golpismo, por esa ambición de poder y querer controlar a Nicaragua para que sea servil. "A lo que aspiran siempre es poner a un presidente al servicio, arrodillado ante la política imperialista, eso es lo que ellos buscan. Pero los pueblos son rebeldes y a final de cuentas deciden, el mejor ejemplo lo tenemos en Bolivia", continuó.

Igualmente Ortega repasó sobre las injusticias sociales desde el propio Estados Unidos y cómo estas son cada vez más pronunciadas en un sistema que es desigual contra las minorías, contra los negros e inmigrantes.

Así mismo refirió sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos y su democracia falsa, con un sistema que simplemente no es representativo de la elección que hace el voto del pueblo.

"Son sinvergüenzas, con qué autoridad andan reclamando en otros países que deben haber elecciones democráticas, con qué autoridad. Que establezcan primero una democracia de verdad en Estados Unidos, porque no existe (...) ya vemos cómo sufre la población norteamericana (...) ahí hay pobreza, hay miseria y claro la miseria no se ve porque lo que ve uno son los grandes edificios (...) el espejo del consumo en Estados Unidos", dijo Ortega.

"De todo ese recorrido histórico, desde que llegaron los conquistadores hasta la fecha. Y este Ejército que nació al calor del triunfo revolucionario, que se forjó cómo se forja el acero (...) Este Ejército se ha forjado porque así se ha forjado la historia de nuestro país y tenemos una enorme fortaleza, una enorme riqueza, que no es el oro pero tenemos una riqueza que es más valiosa que el oro, que es la conciencia de sentirnos orgullos de ser nicaragüenses, sentirnos orgullosos de ser portadores, herederos de esta historia heroica, que seguiremos defendiendo la paz, claro que sí, porque queremos la paz".

#AHORA #Nicaragua | Acto del Ejército desde Plaza La Revolución, Pdte. Daniel Ortega: "ESto es un juramento sagrado ante Dios, ante las familias y ante Nicaragua" pic.twitter.com/1pJWThqtyB — TN8 Nicaragua (@canaltn8) December 12, 2020

"Siempre hemos luchado por la paz (...) 31 años de paz, pero sobre todo en ese período de 2007 al 2016 se produjo el milagro en Nicaragua, de una armonía entre las diferentes fuerzas económicas, las fuerzas sociales, una enorme alianza nacional y es donde nadie hablaba de confrontación ni de guerra, hasta que finalmente, bueno, vinieron los conspiradores, alimentados por los Estados Unidos y provocaron ese baño de sangre en abril 2018",

"Hemos logrado ya restablecer la paz, en medio de situaciones bien complejas como la pandemia, luego los huracanes, estabilizando la economía (...) este es el esfuerzo de todo un pueblo que quiere trabajar, que quiere trabajo, que quiere paz y que quiere estabilidad", dijo.

Daniel Ortega destacó a todos los miembros del Ejército de Nicaragua y su enorme labor que hacen en cada una de sus instancias.

"Este es un Ejército que está para servir al pueblo en la defensa del trabajo, en la defensa de las actividades productivas, en la protección a pequeños, medianos, grandes productores (...) para las cosechas de café, por ejemplo (...) la protección del campesino (...) esa es la labor pero también son jóvenes forjados con todo el acero de nuestra historia, con toda la fuerza, el acero, la firmeza de nuestros héroes, con todo el acero, fuerza y firmeza del Benjamín Zeledón"



"Aquí tienen a sus hijos para servirle al pueblo de Nicaragua y para defender la soberanía, la paz, la estabilidad de la patria con toda la firmeza, toda la fuerza y toda la convicción que sea necesaria, como demostraron nuestros héroes y nuestros mártires", concluyó.