11 de diciembre: Estas son las noticias de Nicaragua con las que debes iniciar tu día

Foto: En las zonas afectadas aún permanece una brigada médica sandinista/Cortesía

Preparan aulas prefabricadas para garantizar educación en el Caribe

Foto: Construcción de aulas para zonas afectadas / TN

El Ministerio de Educación de Nicaragua (MINED) trabaja en la preparación de aulas prefabricadas con el objetivo de atender a la comunidad educativa afectada por los huracanes Eta e Iota.

"Es un aula de fácil montaje, un aula que puede ser fácilmente instalada sin que requeramos energía eléctrica, porque muchos de estos centros escolares no tienen todavía el restablecimiento de la energía eléctrica y justamente por eso el diseño se está haciendo empernado totalmente, de tal manera que no necesitemos soldador, ni tantos taladros, ni cortadoras sino que vamos manual, prácticamente todo esto se está instalando manual", expresó Henry Sánchez, director general de infraestructura del Ministerio de Educación.

"Esto no quiere decir que estas aulas no presenten las características técnicas estructurales para resistir, estamos programando que estas aulas puedan aguantar entre 4 a 5 años sin mantenimiento pero la prioridad de nosotros como Gobierno es que la infraestructura a base sólida se termine lo antes posible", agregó Sánchez.

Esta obra se está llevando a cabo en los talleres del MINED en la Escuela Normal Alesio Blandón, en Managua, donde trabajadores construyen aulas resistentes donde se atenderán a 30 alumnos de primaria. Continuar leyendo.

Desperfectos mecánicos en camión provoca muerte de dos personas en la Cuesta el Plomo

Foto: Desperfectos mecánicos en camión provoca muerte de dos personas en la Cuesta el Plomo / TN8

Un fatal accidente de tránsito ocurrido en la cuesta El Plomo cobró la vida de dos personas, estos viajaban a bordo de una motocicleta y fueron víctimas de los desperfectos mecánicos de un camión que perdió los frenos. Ambos circulaban con dirección hacia Managua.

Antes de detener su marcha el camión impactó contra una camioneta a la que sacó completamente de la carretera, provocando afortunadamente solo daños materiales en esta.

"Yo vengo bajando la cuesta al igual que el camión, de pronto sentí el golpe y como me va sacando de la carretera hasta dejarme aquí porque parece que giró y fue a detenerse más adelante. Yo me dirigía hacia Linda Vista y viajaba con mi Señora y mi hijo. De milagro no nos dio vuelta y mató a nosotros también", relataba Heyrin Rojas, conductor de la camioneta involucrada.

Los fallecidos, identificados como Allan Martín Moncrift Silva de 50 años de edad y su hija María Gabriela Moncrift Sandoval de 27 años iban acompañados de un niño de apenas tres años, quien fue llevado por buenos samaritanos de inmediato hacia el hospital Antonio Lenín Fonseca.

Según versiones de uno de los tripulantes del camión, Antonio Gutiérrez Amador de 26 años, el conductor del camión se percató que había perdido los frenos a escasos metros de donde provocó la tragedia. Aparentemente este logró esquivar a una rastra; pero ya no logró hacer lo mismo con la motocicleta. Este aseguraba que solo logró sentir como el camión arrasaba con todo a su paso hasta lograr detener su marcha. Leer más.

Alrededor de 40 mil sesiones serán realizadas con aceleradores lineales en Nicaragua​​​​​​​

Foto: Se estima que con el funcionamiento de ambos se realicen un promedio de 40 mil sesiones anuales/TN8

El Ministerio de Salud celebró este jueves una jornada especial con la inauguración del segundo acelerador lineal, con el que Nicaragua amplía la cobertura de atención gratuita a pacientes que padecen enfermedades oncológicas y no oncológicas.

Se estima que con el funcionamiento de ambos se realicen un promedio de 40 mil sesiones anuales.

"Con el primer acelerador lineal hemos dado más de 25 mil sesiones de tratamiento, con este equipo pretendemos en un año hacer aproximadamente 17 mil sesiones más de tratamiento; es decir que con los dos equipos en un año vamos a hacer casi 40 mil sesiones de tratamiento", expresó el director del Centro Nacional de Radioterapia Nora Astorga, Dr. Alfredo Borge.

El Gobierno de Nicaragua destina más del 55% del presupuesto general de la República al gasto social, y el sector salud es uno de los grupos priorizados en la distribución, con el propósito de garantizar servicios médicos como el prestado a través de los aceleradores lineales, tan solo en el inaugurado este jueves fueron invertidos más de 5 millones de dólares. Continuar leyendo.

Brigadas médicas sandinistas retornan de la costa Caribe

Fueron recibidos en Managua parte de los miembros de las brigadas médicas sandinistas que durante varias semanas estuvieron en la Costa Caribe nicaragüense brindando atención a las familias afectadas por los huracanes Eta e Iota.

Al menos 59 médicos de diversas especialidades se presentaron al complejo Concepción Palacios, para informar a las autoridades sobre su labor en las zonas asignadas.

"Hoy prácticamente están retornando 4 brigadas que teníamos en la parte de la costa Caribe para garantizar la atención de las personas en esta situación, de apoyo a la comunidad y también albergues y fortalecer todas las medidas preventivas", manifestó la Dra. Martha Reyes, ministra del sistema público de salud.

"Es la primera brigada en la cual he participado y me siento bastante conforme, dimos lo mejor que pudimos y sobre todo hicimos lo que principalmente queríamos ayudar a las personas; no sólo porque se nos indicara si no porque quienes eligen esta profesión tienen que poner al paciente primero porque para nosotros el paciente es lo que más importa", señaló Dr. Óscar López, residente del hospital Manolo Morales. Leer más.