Brigadas médicas sandinistas retornan de la costa Caribe

Foto: En las zonas afectadas aún permanece una brigada médica sandinista/Cortesía.

Fueron recibidos en Managua parte de los miembros de las brigadas médicas sandinistas que durante varias semanas estuvieron en la Costa Caribe nicaragüense brindando atención a las familias afectadas por los huracanes Eta e Iota.

Al menos 59 médicos de diversas especialidades se presentaron al complejo Concepción Palacios, para informar a las autoridades sobre su labor en las zonas asignadas.

"Hoy prácticamente están retornando 4 brigadas que teníamos en la parte de la costa Caribe para garantizar la atención de las personas en esta situación, de apoyo a la comunidad y también albergues y fortalecer todas las medidas preventivas", manifestó la Dra. Martha Reyes, ministra del sistema público de salud.

"Es la primera brigada en la cual he participado y me siento bastante conforme, dimos lo mejor que pudimos y sobre todo hicimos lo que principalmente queríamos ayudar a las personas; no sólo porque se nos indicara si no porque quienes eligen esta profesión tienen que poner al paciente primero porque para nosotros el paciente es lo que más importa", señaló Dr. Óscar López, residente del hospital Manolo Morales.

En las zonas afectadas aún permanece una brigada médica sandinista, para continuar brindando atenciones a pacientes tratados en las unidades asistenciales.

Medidas de prevención

"Hasta el momento tenemos una brigada más que está en apoyo al hospital para fortalecer el apoyo a los pacientes con enfermedades renales, crónicas vamos a valorar si hay necesidad de continuar reforzando; creo que todo este trabajo realizado prácticamente en un mes está garantizando estas acciones, medidas de prevención que se requerían después del paso de los huracanes Eta e Iota", señaló la ministra.

Pese a la situación de emergencia generada por los huracanes en el contexto de la pandemia se garantiza la atención integral en el Caribe de Nicaragua.

"Definitivamente es una prioridad de nuestro Gobierno asegurar la salud de nuestra población, aún en la pandemia las otras acciones de salud se cumplieron y en este momento a la parte responder a las emergencias como las que tuvimos recientemente, se realizaron todas las acciones de manera integral y el resto de las acciones que tenían que depender directamente de las unidades de salud y hospitales también se cumplieron", enfatizó la Dra. Reyes.