CENAO de Nicaragua conmemora Día Internacional de los DDHH

Foto: Jornada de salud visual en conmemoración del Día de los DDHH / TN8

El Centro Nacional de Oftalmología (CENAO) conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, realizando exámenes y entrega de lentes en las instalaciones del Hospital en Managua.

Estas acciones son parte del compromiso político que tiene el Gobierno y el hospital en cuanto a brindar una excelente atención oftalmológica a la población nicaragüense.

“Estamos realizando esta jornada en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos en la salud visual de la población nicaragüense. Estamos el día de hoy haciendo entrega de lentes a personas mayores de 38 años, que tienen dificultad para leer de cerca, eso se llama prepicie, esto como parte de la restitución de derecho que tiene nuestro pueblo a vivir saludablemente”, dijo la directora del CENAO, Francisca Rivas Alvarado.

La directora del hospital mencionó que el hospital está preparado para atender con exámenes y entrega de lentes a más de 700 personas.

Salud visual atendida con calidad

“Hoy vine a pasar consulta, y me regalaron estos lentes, es muy importante porque uno que no tiene una buena economía, no puede comprarse uno y el Gobierno junto con el hospital el día de hoy me los dieron. Esto que hacen es muy bueno para nosotros que no miramos muy bien y nos ayuda a solucionar nuestros problemas con carisma y de forma rápida”, mencionó Francisco Lacayo, paciente del hospital.

El CENAO anualmente entrega más de 30 mil lentes a las personas que presentan problemas visuales.

Rivas concluyó diciendo que “el hospital cuenta con cuatro quirófanos y un área de emergencias que atiende a personas con anomalías en el ojo, con síntomas como enrojecimiento, con cuerpos extraños o un ojo que dejó de ver son parte de los pacientes que atiende el centro a las 24 horas del día en toda la semana”.