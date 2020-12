9 de diciembre: Estas son las noticias de Nicaragua con las que debes iniciar tu día

Foto: Altares marianos rescatan la fe en fin de semana largo/TN8

30 mil córdobas de ganancia deja elaboración de cajetas a señora en Bluefields

Doña Marta Amador aprendió a elaborar dulces alusivos a la época de la celebración de la Inmaculada Concepción de María desde que tenía 12 años de edad con su abuela materna, hoy a sus 50 años de edad doña Marta en Bluefields se dedica a la elaboración de estos dulces para quienes celebran la tradicional Purísima.

Cajetas de coco, coco con tamarindo, de leche y el famoso huevo chimbo son los que doña Marta elabora desde su hogar.

"Por lo general semanalmente hago los pedidos de pulperías y farmacias que me encargan cajetas pero para esta época el pedido aumenta", comentó doña Marta.

14 días antes de la celebración de la Inmaculada Concepción de María doña Marta junto a su hija y tres colaboradoras más inician a elaborar los pedidos.

Doce años de La Purísima Acuática en el Puerto Salvador Allende en Managua

Con mucha alegría, familias creyentes de la virgen María, participaron en el Puerto Salvador Allende, en Managua, Nicaragua en la Purísima Acuática.

La administración de este puerto ubicado en el centro recreativo Salvador Allende, adornaron muchas lanchas que navegan el lago Xolotlán y de fondo sonaron los cantos de la virgen María.

Se entregaron miles de paquetes entre ellos granos básicos y otros que contienen dulces en esta tradicional Purísima Acuática realizada este 8 de diciembre, día de la Concepción de María, la madre de Dios.

"Un año más que desarrollamos esta actividad a la virgen María, es la edición número doce y también los hacemos en otros puertos como Bluefields, Puerto Sandino, a San Juan del Sur con fe y devoción como cristianos pidiendo a la virgen paz y tranquilidad a nuestro pueblo", expresó el presidente de la Empresa Portuaria Virgilio Silva.

Mujer mata a su hombre al calor de los tragos por venganza en Carazo

En una humilde vivienda en la puerta de la entrada aparentemente tras una discusión al calor de los tragos.

Humberto de Jesús Selva Munguía de aproximadamente 32 años de edad alias "La Hormiga" es el nombre de la víctima, según familiares de la pareja del occiso éste le daba mala vida a su pareja sentimental que anteriormente le había provocado lesiones en su cabeza y en esta ocasión ella tomó venganza por lo que le asestó una puñalada en su cuello causándole la muerte.

Según la jefa de Auxilio Judicial comisionada Karla Zúniga el hombre falleció producto de un shock hipovolémico a causa de la herida provocada en su cuello con un cuchillo .

Selva fue trasladado por una camioneta de la municipalidad de Dolores para hacer entrega del cuerpo a sus familiares quienes a tres horas de darse el hecho no se habían presentado al lugar del homicidio por lo que las autoridades trasladaron el cuerpo a sus familiares .

Altares marianos rescatan la fe en este fin de semana largo

A nivel nacional, la Avenida de Bolívar es una referencia de fe y devoción mariana. Este fin de semana largo, los nicaragüenses apreciaron las obras de arte dedicadas a La Purísima Concepción de María .

En la Avenida más visitada en Nicaragua se aprecian las obras de arte Mariana. Son muchos los nicaragüenses que contemplan la creatividad que emerge de la religiosidad.

"Que vengan a divertirse que aquí, está alegre esto, hay mucha creatividad en los altares para la gente que trabaja en esto, con estos altares, se rescata la tradición de todos los años, está lindo y se incentiva a la fe", mencionó Víctor González.

"Me gusta todo no hay nada que no sea bonito aquí en la Avenida de Bolívar a Chávez todo es bello precioso, porque en esta linda Nicaragua siempre cosas bellas y tenemos que disfrutar nosotros como nicaragüenses y me imagino que el turista se va contento y gozoso de ver tantas maravillas que hay en este país gracias nuestro Señor que nos permite disfrutar de tantas bellezas, el placer y privilegio que tenemos de ser nicaragüenses somos más qué dichoso", dijo Óscar Flores.

MINSA reporta 16 personas lesionadas por pólvora en una semana en Nicaragua

Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud brinda reporte de lesionados por pólvora del 1 al 8 de diciembre 2020.

El 07 de diciembre y el 08 de diciembre hasta 8:30 am, se reportan 8 casos de personas lesionadas por pólvora. El acumulado del 1 al 8 de diciembre es de 16 de personas lesionadas por pólvora, de los cuales todos están de alta. En el mismo periodo de 2019 se llevaba el acumulado de 19 casos.

Los casos reportados hasta la fecha corresponden al SILAIS: Estelí (1), Madriz (1), Managua (6), León (5) y Chontales (3).