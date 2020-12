Altares marianos rescatan la fe en este fin de semana largo

Foto: Altares marianos rescatan la fe en fin de semana largo/TN8

A nivel nacional, la Avenida de Bolívar es una referencia de fe y devoción mariana. Este fin de semana largo, los nicaragüenses apreciaron las obras de arte dedicadas a La Purísima Concepción de María .

En la Avenida más visitada en Nicaragua se aprecian las obras de arte Mariana. Son muchos los nicaragüenses que contemplan la creatividad que emerge de la religiosidad.

"Que vengan a divertirse que aquí, está alegre esto, hay mucha creatividad en los altares para la gente que trabaja en esto, con estos altares, se rescata la tradición de todos los años, está lindo y se incentiva a la fe", mencionó Víctor González.

Foto: Altares marianos rescatan la fe en fin de semana largo/TN8



"Me gusta todo no hay nada que no sea bonito aquí en la Avenida de Bolívar a Chávez todo es bello precioso, porque en esta linda Nicaragua siempre cosas bellas y tenemos que disfrutar nosotros como nicaragüenses y me imagino que el turista se va contento y gozoso de ver tantas maravillas que hay en este país gracias nuestro Señor que nos permite disfrutar de tantas bellezas, el placer y privilegio que tenemos de ser nicaragüenses somos más qué dichoso", dijo Óscar Flores

"Se nota que nuestro Gobierno está haciendo cosas y nos alegramos mucho de que haya recreación acá en la avenida de Bolívar a Chávez, aquí traemos a nuestro hijos a pasear nos venimos a distraer, hay rescate de la fe y las tradiciones. Aquí se busca como ver a la virgen y algo el llamado al público que vengan a disfrutar acá, estamos en esta avenida y está muy bonito que traigan a sus hijos a pasear a estos lados", expresó Rosa Manzanares

La creatividad que emerge de la religiosidad

"Porque además de la cultura que hay en nuestro país y sus tradiciones que existen lo que me motivó a mí es para distraerme un poquito; aquí para distraerme, salir en familia a pesar de ese problema de la pandemia, hay que tener que convivir con eso pero hay que salir adelante. Entonces nosotros andamos aquí disfrutando un poco en familia; me gustan los adornos que está aquí en los altares está muy llamativo, muy alegre, se está fomentando la fe en las personas y la devoción Mariana. Sobre todo y como le decía todo este parte de la cultura tradicional de nuestro país", destacó Doris Valle

Anualmente, estos espacios al aire libre se instalan para que las familias tengan más recreación en compañía de familiares y amistades.