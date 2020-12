MINSA recuerda del uso apropiado de pólvora para fiestas de diciembre

Foto: Puesto de pólvora en Managua / TN8

El Ministerio de Salud brindó un primer reporte sobre lesionados por pólvora en Nicaragua de la fecha del 1 al 5 de diciembre, detallando exactamente con qué elemento fue que se dieron estas lesiones.

El 5 de diciembre 2020, no se reportan casos de personas lesionadas por pólvora. El acumulado del 1 al 5 de diciembre es de 5 de personas lesionadas por pólvora, de los cuales todos están de alta. En el mismo periodo de 2019 se llevaba el acumulado de 4 casos.

Los casos reportados hasta la fecha corresponden al SILAIS: Estelí (1), Madriz (1), Managua (1), León (1) y Chontales (1).

De los lesionados, 4 son masculinos y 1 femenino.

Afectados por grupos de edad:

- 05 – 09 años: 2

- 10 - 14 años: 1

- 15 – 19 años: 2

Las personas fueron afectadas por el siguiente artefacto:

- Triquitraca: 3

- Candela Romana: 1

- Volcancito: 1

Precauciones

Siempre hay que tener mucho cuidado al adquirir algún producto con pólvora. No los transportes en los bolsillos. El roce puede hacer que exploten espontáneamente.



Colocalos en un lugar seco, fuera del alcance de los niños y alejados de fuentes de calor como fósforos, encendedores, calentadores y estufas. Tampoco los expongas al sol.

No fumes en el ambiente en el que están guardados.



Antes de prender algún artefacto, verificá las instrucciones para su uso y que no esté dañado.



Asegurate de estar en un lugar abierto y colocalo en el suelo, sin apuntar a personas, animales o árboles. Nunca enciendas pirotecnia en tus manos ni dentro de ningún objeto como frascos, latas o botellas. Es sumamente peligroso por las esquirlas.



En caso de que no explote, no lo toques. Aunque parezca que la mecha está apagada o no funciona, mojala con abundante agua y alejate.

No permitas que los niños manipulen productos pensados para adultos. Si utilizan las estrellitas y bengalitas, acompañalos en todo momento.