Foto: Alcaldía de Managua sigue recorrido y selección de fritanga más limpia y bonita / TN8

La Alcaldía de Managua continúa realizando un recorrido por los establecimientos populares de comida como parte del concurso "La Fritanga Más Limpia y Bonita de Managua 2020".

En el barrio La Primavera la reconocida fritanga "La Estancia Familiar" y "El Buen Sabor" mostraron sus exquisitos platos que el público degusta en un ambiente seguro y limpio.

La comuna capitalina por séptima ocasión anual organiza este concurso, cuya finalidad es mejorar las condiciones, no solamente del dueño de la fritanga, sino del medio ambiente.

"Ya tengo experiencia de participar. Ahora con este gobierno participamos para que seamos más creativos, que mi venta crezca más, me gusta preparar todo, si es plato vegetariano, las enchiladas, que el taco vaya pura carne, es importante que esté limpio todo, llevo más de 20 años con esta fritanga", sostuvo Luisa Jalima, Propietaria de la Fritanga "La Estancia Familiar".

"Se caracteriza por tener un buen sabor, tengo 12 años de tener esta fritanga en este barrio y me siento satisfecha por el respaldo que mis vecinos me dan por venir a comprar, a venirse a deleitar, sabemos que muchas personas trabajan y que al menos por un día no les gustaría lavar y cocinar, vienen aquí a mi negocio a deleitarse de mi comida", expresó Jacqueline Cerda, de la Fritanga, "El buen sabor".

En dos modalidades se hace el concurso. Una es virtual, a través de las redes sociales se seleccionará a la fritanga que tenga más "Me gusta". La otra es de forma presencial que será elegida a través de un jurado calificador.

"Este sería la tercera actividad mediática que estamos desarrollando a través de lo que le llamamos concursos virtuales, en este caso estamos participando 50 fritangas de toda Managua, y el que obtengan el mayor "like" es el que va a participar en el último día el 13 de diciembre en el parque Luis Alfonso flores", afirmó el ingeniero, Juan Campos, Director Específico de Gestión Ambiental.

Con cuatro concursos virtuales, se seleccionará por la cantidad de like el local fritanguero más limpio, seguido de la enchilada más sabrosa, el refresco más delicioso de mi barrio, la tajada con queso más rica y la carne asada más larga.

El segundo fin de semana de diciembre concluye el concurso con una feria fritanguera en el parque Luis Alfonso Velázquez, premiando los 3 primeros lugares, con 20 mil al córdobas el primer lugar, 15 mil el segundo y 10 mil al tercer lugar.