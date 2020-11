Foto: Finaliza con gran éxito Hackathon Nicaragua 2020 / TN8

Finaliza el IV Festival Tecnológico Hackathon Nicaragua 2020, finalizó alcanzando y sobrepasando la expectativas tanto de los organizadores como de los competidores y los mentores creando propuestas que buscan promover la economía, educación y cultura.

“Reconocemos todo ese esfuerzo, toda esa energía que estuvo en efervescencia estos dos días, reconocemos esa gran labor de nuestros mentores que con mucho compromiso y entusiasmo acompañaron en cada una de las etapas del proceso de estos prototipos”, dijo Loyda Barreda, directora de INATEC



Durante 48 horas se desarrollaron 50 prototipos de aplicaciones móviles y web diseñadas por 250 mentes creativas, donde resultaron premiadas las categorías siendo el primer lugar un premio de 35 mil córdobas, avanzados con un premio al mejor de 70 mil córdobas y start-up con el premio de 90 mil córdobas al primer lugar.

“Nuestra aplicación se trata de una plataforma lingüística y cultural, para expandirnos no solo al miskito si no al mayagna, ulwa, con el fin de preservar nuestra cultura, nuestro patrimonio lingüístico”, afirmó Keybeling Mejilla una de las creadora de la aplicación que ganó la categoría Star Up.

“Venimos con una propuesta innovadora para nuestro Ministerio de Salud en nuestro país y es creando la primera plataforma nacional de registro único de retinopatía de prematuros, agradecemos el apoyo de nuestro gobierno por impulsar proyectos y programas como estos”, expresó el joven Joel Martínez, miembro del equipo Marios Programing el cual ganó el primer lugar en categoría avanzada



Este evento es impulsado desde el Centro Nacional de Innovación y Tecnología (CI-Nicaragua) que aglutina al MINED, INATEC, CNU, Comisión de Economía Creativa, Canal 6 y Red de Jóvenes Comunicadores de Juventud Sandinista.

Los equipos fueron jóvenes estudiantes de los distintos niveles educativos procedentes de Managua, Chontales, Estelí, León, Carazo, Matagalpa, Nueva Guinea, Madriz y Costa Caribe Norte, además contaron con el acompañamiento especializado de 38 mentores.

Así mismo se dio reconocimiento a mentores y jóvenes que se destacaron en técnicas de marketing y diseño, celebrando el gran éxito de este evento y esperando la v edición este 2021.