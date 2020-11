Foto: Exitosa experiencia de protagonistas en Nicaragua Emprende 2020 / TN8

Decenas de actores de la Economía Creativa participaron en las tres jornadas consecutivas de la tercera edición de Nicaragua Emprende , exponiendo sus productos y servicios a las familias que asistieron al Centro de Convenciones Olof Palme, en Managua , durante el fin de semana.

Los emprendedores provenientes de diversas zonas del país lograron durante esta expo feria ampliar su alcance de compradores y proyectar su marca.

"Fuimos la primera marca que va dirigida la área de comunicación digital y estar junto a los demás emprendedores fue como estar cara a cara con nuestros clientes, poder compartir con ellos eran sus necesidades y cómo nosotros podríamos ayudar a posicionar su marca en redes sociales y en plataformas web ", expresó Casta Balmaceda, community manager de Propositiva.

"Proyección inmensa de acá. Para mí es como cuando al artista se le da una patadita, para mí esto es la patadita", aseguró José Francisco Meza, propietario de Pvc Arte y Más.

"Por decir así la plataforma educativa que han tenido previamente a la feria y durante la feria ha sido muy importante", dijo Sergio Gómez, de Nica- Furniture.

En Nicaragua Emprende 2020 fueron creados espacios como Gastro Creativa, donde 13 de sus protagonistas ofrecieron bebidas y platillos gastronómicos a las familias que asistieron.

"Excelentes las ventas, han sido muy provechosas. La oportunidad de comercializar en este tipo de eventos es única porque nos abre puertas a hacer enlaces con otras empresas ; incluso una de las cosas que nosotros siempre venimos con mucho carisma a este tipo de eventos es por la publicidad que se nos da ", aseguro Erick Téllez, propietaria de Tropicaña- Matagalpa.

"La verdad es que ha estado muy interesante y cada uno de los emprendimientos me ha gustado mucho. He pasado a comer por Pikitos, es uno de los que me ha gustado, ahorita voy a probarlo qué es la Tropicaña, fui al otro lado y la verdad es que son precios muy accesibles para el público en general ", indicó Eliam Baltodano.

En el cierre de la expo feria se realizó la premiación del segundo concurso nacional mejor campaña de publicidad digital, en el que se destacaron 3 emprendedores.