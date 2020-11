Aquí te damos la receta nica para elaborar el "Pollo al Vino Navideño"

Foto: Delicioso pollo al vino navideño / TN8

Pollo al vino navideño es otra de las comidas que las familias nicaragüenses preparan para la época de diciembre.

Osiris Báez, una ama de casa del municipio Catarina, en el departamento de Masaya, conoce de la comida navideña y afirma que tiene una pasión por la cocina.

Te interesa: Aguinaldo del sector público en Nicaragua mueve hasta US$ 50 millones

"Nuestra receta es de mi mamá, pues por mi mamá, siempre, todos los años se hace lengua (en salsa), entonces podés ver que sí yo aprendí a cocinar. A mí me gusta cocinar, me gusta, aprendo solo con fijarme, con ver cosas y he aprendido a cocinar solo viendo, a mí me encanta la cocina y me gusta fijarme, soy en eso curiosa. Ver más cuando las personas más adultas ellas cocinen, entonces yo me fijo y todo eso", expresó esta ama de casa.

Tome nota de la receta

Un pollo de cuatro libras

Se lava con naranja agria y se marina con ajo, cebolla, chiltoma.

Se le echa apio.

Lleva verduras como la zanahoria, papa, chayote.

Dos tazas de salsa de tomate.

Una taza de salsa inglesa.

Una ración pequeña de mostaza.

Un tarro de pitipuá

Un tarro de maicito (maíz)

Una caja de pasas

Una bolsa de aceituna

se le echa unas dos cucharadas de azúcar.

Media barra de mantequilla.

y el complemento final para darle el sabor es el vino negro.

Foto: Delicioso pollo al vino navideño / TN8

Esta señora cree que su comida la elabora muy rica y le queda para chuparse los dedos, presume esta cocinera.

"Sí, en mi opinión sí digo que está muy rica, porque el condimento es el que le da el gusto a las comidas, en este caso de las comidas navideñas. Usted sabe que las comidas navideñas siempre van cargadas con un poquito más de condimento que le dan el sabor a la comida", destacó esta señora de Catarina.

Afirma que un plato de pollo al vino tiene un costo de 120 córdobas ( 3.5 dólares).

Doña Osiris ganó el primer lugar departamental de comidas navideñas realizada en el 2019, elaborando una lengua en salsa navideña.

Es tradición que los nicaragüenses elaboren la cena navideña el 24 de diciembre y el 31 del mismo mes para despedir el año viejo y recibir el nuevo.

Doña Osiris Báez está a la orden para cualquier pedido, y la pueden llamar a los teléfonos 8190-1555 o bien al 8230-3043, los dos tienen WhatsApp o bien pueden visitarla de la Iglesia el Calvario en el Mirador de Catarina 30 varas al norte en el departamento de Masaya, Nicaragua.