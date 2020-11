Nicaragua: Brindan informe de afectaciones por huracán Iota y Eta en unidades de salud

Foto: El costo estimado de daños fue C$95,350,200.00/Referencia.

Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud Informe de afectaciones en Unidades de Salud por el Huracán ETA y Huracán IOTA.

SILIAS Nueva Segovia

1. Hospital Departamental de Nueva Segovia, Ocotal: Desprendimiento de cielo falso en 2 servicios sanitarios. Costo estimado: C$ 10,000.00

2. Puesto de Salud Los Cedros, Murra: desprendimiento de 1 puerta.

Costo estimado: C$ 25,000.00

SILAIS Madriz

3. Puesto de Salud Patio Grande, San Juan de Rio Coco: Desprendimiento de 50 m2 de cielo.

Costo estimado: C$ 50,000.00

SILAIS Estelí

4. Puesto de Salud Tranquera, San Juan de Limay: Daños en 8 m2 de techo y cielo raso, afectaciones en letrina y puerta de madera sólida,

Costo estimado: C$ 60,000.00

SILAIS Chinandega

5. Hospital Primario José Shendell de Corinto: daño en 16 m2 de techo en el área de la central de equipo. Daño de 3 metros lineales de fascia, 3 metros lineales de alero y 3 metros lineales de cumbrera. Costo estimado: C$22,000.00

SILAIS León

6. Centro de Salud, Telica: Filtraciones en un área de 16 m²: Desprendimiento de 10 metros lineales de canal pluvial.

Costo estimado: C$ 15,000.00

7. Puesto de Salud Federico Hosana, Telica: Filtraciones en área de techo en un área de 20m².

Costo estimado: C$ 10,000.00

8. Puesto de Salud San Jacinto en Telica: Filtraciones en cubierta de techo en un área de 5 m².

Costo estimado: C$ 10,000.00

9. Puesto de Salud El Anexo en Telica: Filtraciones en cubierta de techo en un área de 8 m²

Costo estimado: C$ 15,000.00

10. Centro de Salud La Larreynaga: Filtraciones en área de techo en PAI, oficina de la Dirección y Administración, en un área de 110 m².

Costo estimado: C$ 50,000.00

11. Centro de Salud Raúl Vargas, Nagarote: Filtraciones en cubierta de techo en un área de 80 m², daño de cielo falso producto de filtraciones en 15 m² y desprendimiento de 20 metros lineales de canal pluvial.

Costo estimado: C$ 60,000.00

12. Puesto de Salud San Lorenzo, Nagarote: Filtraciones en cubierta de techo en un área de 20 m² y daño de cielo falso producto de filtraciones en 5 m².

Costo estimado: C$ 15,000.00

13. Puesto de Salud Álvaro Sotelo Corea, Nagarote: Filtraciones en cubierta de techo en un área de 5 m².

Costo estimado: C$ 5,000.00

14. Puesto de Salud El Tránsito: Filtraciones en cubierta de techo en un área de 30 m².

Costo estimado: C$ 15,000.00

15. Centro de salud Roberto Cortez, Mina El Limón: Filtraciones en techo en PIA, emergencia y dirección, en un área de 5 m².

Costo estimado: C$ 10,000.00

16. Puesto de Salud Minvah, Mina El Limón: Filtraciones del techo y daños en cielo raso en un área de 5 m2.

Costo estimado: C$ 10,000.00

17. Puesto de Salud Casa Nuevas, El Jicaral: Filtraciones del techo y daños en cielo raso en un área de 10 m2.

Costo estimado: C$ 15,000.00

18. Puesto de Salud Las Mojarras, Jicaral: Filtraciones del techo y daños en cielo raso en un área de 12 m2.

Costo estimado: C$ 20,000.00

19. Puesto de Salud Sales, El Sauce: Filtraciones en cubierta de techo en un área de 5 m²

Costo estimado: C$ 10,000.00

20. Puesto de Salud José Rubí, Quezalguaque: Filtraciones en cubierta de techo en un área de 2 m²

Costo estimado: C$ 5,000.00

21. Centro de Salud de Santa Rosa del Peñón: Filtraciones en cubierta de techo en Bodega de Insumos médicos en un área de 5 m²

Costo estimado: C$ 10,000.00

SILAIS Managua

22. Centro de Salud Carlos Lacayo Manzanares, Mateare: Filtraciones en 50 m2.

Costo estimado: C$ 80,000.00

SILAIS Rivas

23. Puesto de Salud José Ortiz, Rivas: Área totalmente inundada.

Costo estimado: C$ 350,000.00

24. Puesto de Salud Tolesnaida, Buenos Aires: Área interna totalmente inundado.

Costo estimado: C$ 350,000.00

25. Casa Materna de Altagracia, Isla de Ometepe: Daños en estructura y cubierta de techo de cocina y comedor producto de la caída de un árbol, área afectada 30 m².

Costo estimado: C$ 125,000.00

26. Puesto de Salud Cañas de García, Tola: Inundación total de 150 m2.

Costo estimado: C$ 350,000.00

SILAIS Carazo

27. Centro de Salud Pedro Cisneros Narváez, Jinotepe: Afectación en la UAF, filtraciones en el techo en un área aproximada de 75 m².

Costo estimado: C$ 69,700.00

28. Centro de Salud Sócrates Flores, San Marcos: filtraciones en 70 m2 de techo. Costo estimado: C$ 41,500.00

29. Puesto de Salud La Libertad, Diriamba: Filtraciones en 10 m2 de techo. Costo estimado: C$5,000.00

30. Centro de Salud de Santa Teresa: Filtraciones de agua en cubierta de techo que afectaron el cielo raso en un área aproximada de 50 m².

Costo estimado: C$ 80,000.00

SILAIS Granada

31. Centro de Salud Pedro Arauz Palacios, Diriomo: Inundación en área de epidemiología, bodega, auditorio y patio, producto escorrentía superficial.

Costo estimado: C$ 350,000.00

32. Puesto de Salud El Mombacho, Diriomo: Inundación producto escorrentía superficial.

Costo estimado: C$ 350,000.00

SILAIS Boaco

33. Centro de Salud Santa Lucia, Boaco: Filtraciones en cubierta de techo en bodega en un área de 45 m².

Costo estimado: C$ 75,000.00

34. Centro de Salud Ramón Guillen, Boaco: filtraciones en 12 m2 en el área de emergencia.

Costo estimado: C$ 20,000.00

35. Puesto de Salud de Buenaventura, Boaco: Filtraciones en cubierta de techo en un área de 12 m².

Costo estimado: C$ 20,000.00

36. Hospital Primario San Francisco de Asís, Camoapa: Filtraciones en cubierta de techo en Área de estadísticas en un área de 6 m².

Costo estimado: C$ 10,000.00

SILAIS Chontales

37. Puesto de Salud San José, Acoyapa: Filtraciones en cubierta de techo en área de 36 m² aproximadamente, producto de la caída de una rama de árbol.

Costo estimado: C$ 50,000.00

SILAIS Matagalpa

38. Hospital Departamental Cesar Amador Molina, Matagalpa: Filtraciones en consulta Externa y cocina en una de 150 m², Daños en todos los Canales pluviales 60 m2 y daños en cielo raso en un área de 150 m2.

Costo estimado: C$ 220,000.00

39. Sede del SILAIS Matagalpa, Bodega de Insumos Médicos: Filtraciones de techo en tres áreas del edificio, almacén principal de medicamentos, almacén No.2 y área de MRP, daños en un área de 15 m2 de cielo raso.

Costo estimado: C$ 20,000.00

40. Puesto de Salud El Naranjo, Waslala: Caída de 40 metros lineales de canales pluviales de techo.

Costo estimado: C$ 22,000.00

41. Casa Materna El Naranjo, Waslala: Desprendimiento de 6 m2 de láminas de Zinc y cielo falso, e inundación por escorrentía superficial.

Costo estimado: C$ 10,000.00

42. Puesto de Salud El Tuma, La Dalia: Daños en 8 metros lineales de cerco perimetral por caída de árbol. Costo estimado: C$ 25,000.00

SILAIS Jinotega

43. Hospital Departamental Victoria Motta, Jinotega: Filtraciones de agua en cubierta de techo en un área de 300 m².

Costo estimado: C$ 400,000.00

44. Vivienda de Médicos en San José de Bocay: Afectación en 10 puertas de madera en total y perdida de 12 paletas de vidrio.

Costo estimado: C$ 200,000.00

45. Casa Base de San Antonio de Kininowas, San José de Bocay: Daño en 24 m² de cubierta de techo.

Costo estimado: C$ 130,000.00

SILAIS RACCS

46. Hospital Primario Ethel Kandler, Corn Island: perdida de 30 m2 de techo.

Costo estimado: C$ 160,000.00

47. Centro de Salud Ausberto Gutiérrez, La Cruz de Rio Grande: Pérdida total de 16 m2 de cubierta de techo y cielo raso, daños en el sistema eléctrico, daños en equipos de laboratorio (microscopio, agitador de pipeta y refrigeradora), pérdida total de 24m2 de cubierta de techo en bodega de insumos médicos, pérdida total de 30 persianas.

Costo estimado: C$ 720,000.00

48. Puesto de Salud Agustín Winchang en San Pedro del Norte, La Cruz del Rio Grande: Daños en 150 m2 de cubierta de techo y pérdida total de 4 paneles solares.

Costo estimado: C$ 520,000.00

49. Casa Materna Esperanza y Vida, La Cruz de Rio Grande: derrumbe de 1200 metros lineales de cerco perimetral, pérdida total de 20 m2 de cubierta de techo del área de cocina.

Costo estimado: C$ 5.36 millones

50. Puesto de Salud Pueblo Nuevo, Laguna de Perlas: Pérdida total de 20 m2 de cielo falso y 5 m2 de cubierta de techo.

Costo estimado: C$ 40,000.00

51. Centro de Salud Perla Norori, Laguna de Perlas: Pérdida total de 25 m2 de cubierta de techo y cielo raso.

Costo estimado: C$ 135,000.00

52. Puesto de salud de la Islita, Little Corn Island: derrumbe de 100 metros lineales de cerco perimetral. Pérdida total de 150 m2 de techo, daños en cielo raso y 45 persianas quebradas. Costo estimado: C$ 1.47 millones

53. Puesto de Salud Majorie Downs, Corn Island: Filtraciones en 100 m2 de cielo raso y cubierta de techo e inundación en área administrativa.

Costo estimado: C$ 615,000.00

54. Puesto de Salud El Muelle, Corn Island: Pérdida total de 20 m2 de cubierta techo y cielo raso.

Costo estimado: C$ 110,000.00

55. Centro de Salud Mildred Gómez, Karawala: Desprendimiento de 35 m² de cielo raso.

Costo estimado: C$ 65,000.00

56. Casa Albergue para Médicos en Kara, desembocadura de Río Grande: pérdida total de 80 m2 de cubierta de techo.

Costo estimado: C$ 390,000.00

57. Puesto de Salud La Esperanza, desembocadura de Rio Grande: pérdida total de 20m2 de cubierta de techo.

Costo estimado: C$ 100,000.00

SILAIS Bilwi

58. Hospital Provisional, Bilwi: Pérdida de cubierta de techo (INATEC)

59. Sede del SILAIS, Bodega de Insumos Médicos: Daño parcial en 150 m2 de techo, pérdida total de 70 m2 de cubierta de techo y cielo raso.

Costo estimado: C$ 540,000.00

60. Puesto de Salud Halouver: pérdida total de 179.55 m2 de estructura y cubierta de techo, 179.55 m2 de cielo falso y 31 luminarias. Daño en 15 puertas y 21 m2 ventanas. Costo estimado: C$ 1.8 millones.

61. Puesto de salud Walpa Siksa: Pérdida total de 90 m2 de estructura y cubierta de techo, 90 m2 de cielo falso y 16 luminarias. Daño en 15 puertas y 10 m2 ventanas. Costo estimado: C$ 770,000.00

62. Hospital Regional Nuevo Amanecer: Daños en bloque quirúrgico y otras áreas del hospital. Pérdida total de 70 m2 de cubierta de techo, estructura de soporte de cubierta, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, reparación de carpintería. Pérdida total de lámparas cielíticas y otros equipos médicos. Pérdida total del albergue 60 m2 y área de reunión de enfermería de 12 m2.

Equipamiento: 2 Lámparas cielíticas, 2 ventilador mecánico, 4 bombas de infusión, 3 microscopio, 1 carro de paro, 3 monitor cardiaco y 1 refrigerador para banco de sangre.

Costo estimado: C$45.2 millones.

63. Puesto de Salud Watha Bar: Pérdida total de 90 m2 de estructura y cubierta de techo, 90 m2 de cielo falso y 16 luminarias. Costo estimado: C$ 700,000.00.

64. Puesto de Salud Nueva Jerusalén, Bilwi: Pérdida total de 50 m2 de cubierta de techo, 50 m2 de cielo falso, daño en 5 ventanas. Costo estimado: C$ 70,000.00.

65. Casa Materna de Puerto Cabezas: Daño parciales en 150 m2 en cubierta de techo. Costo estimado: C$ 200,000.00.

66. Hospital Primario Oswaldo Padilla de Waspán: Pérdida total de cubierta de techo de 700 m2, caída de cerco perimetral de 70 metros lineales.

Costo estimado: C$ 1.3 millones

67. Policlínico Ernesto Hodgson: Daño parcial en 40 m2 de techo.

Costo estimado: C$ 80,000.00

68. Hospital Prinzu Pawanka, Prinzapolka: desprendimiento de cubierta de techo.

Costo estimado: C$ 2.10 millones

SILAIS Las Minas

69. Sede de Silais Las Minas: Daños en la fascia general del edificio. Pérdida de techo y cielo raso de la oficina de farmacia.

Costo estimado: C$ 340,000.00.

70. Puesto de Salud El Empalme, Siuna: Daños en cubierta y ventanales. Casa albergue de médicos totalmente destruida.

Costo estimado: C$ 12.2 millones.

71. Casa Albergue de Médicos, Siuna. Totalmente destruida.

Costo estimado: C$ 7.0 millones

72. Puesto de Salud Floripón, Siuna: Pérdida de cubierta de techo y cielo raso.

Costo estimado: C$ 650,000.00.

73. Puesto de Salud Sikilta, Siuna:

Daño en 12 m2 de cubierta de techo por caída de árbol. Costo estimado: C$ 60,000.00

74. Puesto de Salud Coperna, Siuna:

Daño en 100 m2 de cubierta de techo. Daño por humedad en equipamiento y papelería.

Costo estimado: C$ 500,000.00

75. Casa Materna Hormiguero, Siuna:

Daño parcial en 12 m2 de cielo falso.

Costo estimado: C$ 110,000.00

76. Hospital Rosario Pravia Medina, Rosita: pérdida parcial de cubierta de techo y cielo raso. Daños en cielo falso de la Emergencia y la UAF.

Pérdida de persianas y luminarias de techo. Perdida del comprensor de aire de ultrasonido y perdida del compresor de aire del PAI. Perdida de dos paneles solares.

Costo estimado: C$ 4.6 millones

77. Puesto de Salud Banacruz, Rosita: Daños en cubierta de techo y ventanales.

Costo estimado: C$ 520,000.00

78. Casa Albergue para Médico, Rosita, pérdida total de 80 m2 de cubierta de techo.

Costo estimado: C$ 400,000.00

79. Puesto de Salud Okonwas, Rosita:

Daños en la cubierta del techo. Pérdida total de cerco perimetral.

Costo estimado: C$ 760,000.00

80. Hospital Estéban Jaenz, Bonanza: Pérdida de cubierta de techo y cielo falso en Consulta externa, inundación en rayos X.

Costo estimado: C$ 1.9 millones.

81. Puesto de Salud La Bodega, Mulukuku:

Daños en mobiliarios y papelerías por inundaciones.

Costo estimado: C$ 70,000.00

Resumen:

16 Silais afectados.

81 Unidades de Salud:

- Hospital Regional (1),

- Hospitales Departamentales (3),

- Hospitales Primarios (7),

- Centros de Salud (15),

- Puestos de Salud (42),

- Casas Maternas (5),

- Otras (8). Incluye: Hospital Provisional, Sede Silais, Bodega de Insumos, Casa de Médicos y Casa Base.

Costo estimado de daños:

SILAIS Nueva Segovia C$ 35,000.00

SILAIS Madriz C$ 50,000.00

SILAIS Estelí C$ 60,000.00

SILAIS Chinandega C$ 22,000.00

SILAIS León C$ 275,000.00

SILAIS Managua C$ 80,000.00

SILAIS Rivas C$ 1,175,000.00

SILAIS Carazo C$ 196,200.00

SILAIS Granada C$ 700,000.00

SILAIS Boaco C$ 125,000.00

SILAIS Chontales C$ 50,000.00

SILAIS Matagalpa C$ 297,000.00

SILAIS Jinotega C$ 730,000.00

SILAIS RACCS C$ 9,685,000.00

SILAIS Bilwi C$52,760,000.00

SILAIS Las Minas C$29,110,000.00

TOTAL C$95,350,200.00