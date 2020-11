INIFOM da seguimiento a las afectaciones que dejó el Huracán Eta

Gobiernos Locales de todo el país respaldan la atención a los daños provocados por el Huracán ETA. Foto: Referencia

Parte domingo 15 de noviembre 2020

En cumplimiento a lo orientado por el Presidente Comandante Daniel Ortega, El INIFOM y Los Gobiernos Locales de todo el país respaldan la atención a los daños provocados por el Huracán ETA.

Continuamos con todas las Actividades de seguimiento a las afectaciones que dejó a su paso el Huracán Eta, Evaluando Daños aun en los Municipios afectados, por tener afectaciones en algunas comunidades muy lejanas.

Para asegurar las salidas de cosechas, los Gobiernos Locales Trabajan fuertemente con maquinarias y equipos en toda la reparación y restauración posible de calles y caminos rurales, que representen la garantía de comunicación vial para Productores, Comerciantes, Familias y Comunidades.

Seguimos respaldando el funcionamiento de los albergues, y el apoyo logístico para el traslado de las familias, donde ya hay condiciones para retornar a sus hogares.

A la fecha se contabilizan más de 5,700 visitas de presencia directa que realizan Alcaldes y Alcaldesas a puntos críticos, atendiendo las principales necesidades de las familias.

Mantenemos activos y equipados 153 puestos de mandos municipales.

Depresión Tropical No. 31:

Estamos en permanente comunicación y coordinación con SINAPRED, en vista del pronóstico sobre la Depresión Tropical No. 31 formada en el Mar Caribe Central, la cual entraría como Huracán categoría 1 el lunes 16 de noviembre a Nicaragua, por Cabo Gracias a Dios; en ese sentido las Alcaldías de: Chinandega, Nueva Segovia, Jinotega, Matagalpa, Triangulo Minero, Costa Caribe Norte y Sur, Rio San Juan, se encuentran en una labor urgente de Fortalecer la organización comunitaria, verificación de Puntos Críticos por inundación y por deslizamiento, cantidad de familias en riesgo, visitas de los equipos municipales a estas familias en riesgo, revisión de Albergues, Bodegas para resguardo de vivieres, almacenamiento de agua, etc. Es decir que los COMUPRED continúan sesionando permanentemente para hacerle frente al Fenómeno y de esta manera evitar pérdidas Humanas, asegurando la oportuna atención a las familias.

Acciones que se están realizando los COMUPRED y líderes Comunitarios:

- Disposición de equipos de recepción de ayuda Humanitaria, así como Planes de Distribución, desde los Equipos CODEPRED.

- Identificación de nuevos albergues, como Iglesias Evangélicas, Morabas, Casas Solidarias, etc.

- Se continúa con el traslado de las Familias de Comunidades de Cabo Gracias a Dios, Rivera del Rio Coco, Prinzapolka, Sandi Bay, Karata, Halover, Besubio, Tasbapony, etc hacia sitios seguros.

- Traslado de vivieres, avituallamiento, plástico, agua, Hamacas, etc. hacia los albergues.

- Se realizan visitas casa a casa con mensajes muy claros a la población para que acudan a los albergues.

- Preparación de Brigadas Municipales, Institucionales de Búsqueda y Rescate.

- Habilitar acompañamiento en los Albergues con Pastores evangélicos.