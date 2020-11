España donó a Nicaragua ayuda para afectados por el huracán ETA

Foto: Más de 300 mil personas estuvieron expuestas a los efectos directos del huracán/TN8.

España entregó a Nicaragua 150 mil euros en artículos de primera necesidad como colchonetas, mantas, cobijas y kits de higiene familiar para las personas afectadas por el paso del ciclón.

Más de 2 millones de personas estuvieron expuestas por el paso de ETA, según datos oficiales más de 47 mil personas se albergaron en 325 centros.

La embajadora de España, María Fernández Palacios y el coordinador general de la cooperación de España en Nicaragua, Ignacio Nicolau Ibarra, entregaron la ayuda humanitaria al Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED.

La entrega de realizó en el Centro Cultural de España en Nicaragua y contó con la presencia del doctor Guillermo González, ministro director de la institución gubernamental, responsable del sistema de emergencias y el vicecanciller Valdrack Jaentschke.

La Cooperación Internacional de España activó el convenio de emergencia de acción humanitaria y está evaluando otros mecanismos de financiamiento a la Cruz Roja.

También se estudia la disponibilidad de recursos para las siguientes etapas de recuperación temprana y reconstrucción de la infraestructura.

Cooperación española

"Este es un acto que da continuidad a la cooperación española, desde hace más de 3 décadas se expresa su solidaridad, esta es una manera que manifiesta el acercamiento. Si cae una situación de emergencia, se hace un esfuerzo especial", dijo la embajadora de España.

"La cooperación española otorga una gran importancia a la relación, apoyo y al progreso en los países donde se trabaja", sostuvo la representante diplomática.

Más de 300 mil personas estuvieron expuestas a los efectos directos del huracán en la zona del Caribe.

"No tenemos ningún daño humano y eso es de vital importancia, también esta parte de la preparación no solo es para la crisis, si no para la fase de recuperación, es así que una buena parte ya se ha venido restablecimiento", sostuvo el doctor González.

