Nicaragua: Respaldo total a reforma constitucional para prisión perpetua revisable

Población nicaragüense y analistas del país respaldan totalmente la Ley de Reforma al artículo 37 de la Constitución Política de la República, porque con la pena excepcional de prisión perpetua revisable se evita que haya en Nicaragua más crímenes de odio.

La ley es positiva para el país, porque se penalizará severamente todos los que cometen crímenes atroces, humillantes y degradantes.

"Nosotros los pobladores de Nicaragua nos sentimos orgullosos de haberse aprobado esta ley. Es una buena iniciativa del Gobierno para todos aquellos hombres, que últimamente han cometido crímenes de odio contra la niñez, la mujer y con otras personas, y agradecido con este Gobierno porque tomó en cuenta nuestro respaldo, que nosotros firmamos con más de tres millones de firmas que respaldamos esta Ley, ya vamos a tener una Nicaragua de paz, sin crímenes, sin odio", expresó Carlos Toruño.

"Es necesario que exista una ley como ésta, porque muchas personas sufren y también sufrimos tanto hombres como mujeres, por violencia de varones, también de mujeres hacia la niñez, personas adultas. Por eso, la población se esmeró en apoyar la ley, para que estemos bien protegidos", aseguró Alan Zelaya.

"Porque cuántas cosas no hemos visto en contra de niños, jóvenes y mujeres que a veces las condenas son ridículas y así como le hacen tanto daño con tanto odio a la gente así deben de pagar por los crímenes que cometen. Esta ley castiga la violencia machista que se enfrenta actualmente con la educación", precisó Tirsa Zaens, analista.

"Es un delito y se debe castigar severamente y no somos el único país que lo hace y quienes lo rechazan lo hacen por cuestiones políticas y eso no me asusta. Pero la inmensa mayoría de la población está de acuerdo, la gente decente de este país está de acuerdo, la persona decente de este país estamos de acuerdo porque no vamos a cometer ese tipo de crímenes, estos tipos de delitos, aquel que lo comenta que lo castiguen".

Con esta reforma se envía un mensaje de protección, de seguridad y garantía para el pueblo, con énfasis en los más vulnerables como las mujeres, los niños y los discapacitados, ante determinados crímenes aberrantes que han comenzado ha afectar al pueblo nicaragüense en los últimos años.

"Es decir Nicaragua se pone a tono con la legislación que hay en el mundo como 180 países que tienen distintas figuras de prisión perpetua. En el caso Nicaragua va a buscar el concepto de prisión perpetua revisable y lo revisable se va a ver posteriormente en la reforma al Código Procesal Penal y con todas las leyes que tengan que ver con la legislación penal de Nicaragua. Lo importante es que el clamor de pueblo nicaragüense expresado en las encuestas más del 90% nicaragüenses quiere mano dura, quiere cadena perpetua contra quienes cometen crímenes de odio", mantuvo Freddy Franco, analista.

Actualmente se mantiene 30 años para otros tipos de delitos. Sin embargo, con la reforma del próximo año derivada de la modificación al artículo 37 de la constitución se van a reformar las leyes, para tipificar los tipos de delitos que va implicar la prisión perpetua revisable.

Esta ley contó con el respaldo de más de tres millones de firmas de los nicaragüenses, y con la misma se hace justicia para las víctimas, y se obtiene una sociedad sana.

La ley es una reivindicación de derechos para el pueblo que quiere seguir viviendo en paz, sin violencia y sin odio.