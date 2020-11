Foto: Talento TN8 dice presente en las pasarelas de Nicaragua Diseña / TN8

Diseñadores de toda Nicaragua demostraron su talento en la novena edición de Nicaragua Diseña, el diseño emergente hizo su aparición.

Alfonso Duarte, presentador del programa Mañaneros en TN8 debutó como diseñador bajo su colección "Transformación".

"Feliz de estar acá, no acabo de creer esta nueva etapa en mi vida profesional, sobre todo porque en mayo empecé a estudiar un técnico de moda en la escuela creativa ND y gracias a Nicaragua Diseña aprendí", expresó Duarte.

"Tengo 9 años ininterrumpidos de cubrir este evento y ha sido maravilloso poder ver la evolución, el crecimiento, mi familia de TN8 me ha ayudado tanto, este era un reto personal para mi, que cumplí y se vienen muchísimas más sorpresas, canal 8 es mi casa, me ha permitido ser yo todo el tiempo, y creo que ese apoyo es lo que hoy me hace ser poncho”, aseguró.

Nicaragua Diseña es una plataforma que impulsa y fortalece las habilidades de los jóvenes con mentes creativas del país, jóvenes como Belya y el diseñador Justin Andrade que no dudaron en participar en la novena edición.

"Feliz, de estar acá, es mi primera vez modelando y me siento más que complacida. Yo que trabajo en el área de producción de TN8, he visto como es el trabajo tras las cámaras y me siento tan emocionada y agradecida por todo el apoyo que me han dado, desde los permisos, los mensajes de apoyo”, indicó la modelo emergente Belya.

"Muy contento por poder estar en esta edición presentando mi marca por primera vez, ya he estado en cámaras, ya he dado a conocer mis diseños y tener la oportunidad de hoy presentarlos acá me hace sentir emocionado y agradecido por todo el apoyo que me han dad", añadió el diseñador Justin Andrade.

"Nicaragua Diseña para mí ha sido una plataforma inmensa que me ha ayudado en mucho. Como periodista de TN8 yo he tenido la oportunidad de participar, una oportunidad que se me dio por primera vez el año pasado y hoy estoy acá de nuevo, contento y muy agradecido de poder volver", fueron palabras de Edilson Orozco, modelo de Nicaragua Diseña.

El arte, la entrega, pasión y el empoderamiento femenino fueron las principales características de la pasarela de Estelar, marca de Xiomara Blandino, directora de Miss Teen Nicaragua y de TN8.

"Me siento sumamente feliz y agradecida con Dios y con la plataforma por impulsar la creatividad, la cultura, el arte en nuestro país y no solamente nacional sino también internacional, para mí fue un reto único y estoy encantada con la oportunidad, agradecida con mi maestro Rolando Bojorge quien me decía 'dale Xiomara, continúa con tu pasión' y en los momentos donde el día era cansado fue para mí increíble poder compartir", aseguró Blandino.

Mencionó que "colección 21", de Estelar está inspirada en la Trinidad, en nuevos comienzos, es por eso que en su pasarela se presentaron 21 piezas.

#Nicaragua | Así se presentó el último bloque de pasarelas del segundo día de @NicaraguaDisena, la marca estelar de @XBlandino, directora de Miss Teen Nicaragua. pic.twitter.com/96RW0quOn5 — TN8 Nicaragua (@canaltn8) November 1, 2020

"Mis expectativas son seguir dando a conocer a la mujer creativa, a la mujer estelar yo creo que las nicaragüenses somos unas mujeres poderosas que nos respetamos entre todas y eso es lo que yo quiero, crear esa cultura con una marca que está hecha para la mujer", concluyó Blandino.

El talento de TN8 dijo presente en Nicaragua Diseña que concluirá este próximo 01 de noviembre.