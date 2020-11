Foto: Segundo día en Nicaragua Diseña: Moda, cultura y emprendimiento / TN8

Durante el segundo día de Nicaragua Diseña, novena edición que se desarrolla en el centro de convenciones Olof Palme, representantes de la embajada de Italia en Nicaragua, realizaron el MasterClass "Diseño italiano de joyas: De la teoría a la práctica".

"Hoy vamos a presentar todo lo que es la metodología del diseño italiano en la joyería el proceso que se empezó desde hace más de 50 años para llegar el día de hoy siendo Italia el país líder en las producciones de joyas y en la exportación; me siento muy bien de estar aquí en Nicaragua", aseguró Gabriel Coen, especialista de Italia.

Lee también: Familias ya pueden comprar y divertirse en el Parque Nacional de Ferias

Foto: Segundo día en Nicaragua Diseña: Moda, cultura y emprendimiento / TN8

"Han sido lindos estos dos días y también vamos a estar aquí mañana compartiendo y viendo todo la creación de Nicaragua que es muy buena porque con los recursos que quizás son limitados aquí en el país se ha logrado de verdad bastante y estamos seguros que se puede hacer más con el apoyo a la cooperación internacional”, continuó Gabriel.

"Este año me ha gustado bastante, me parece que está teniendo muchísimo éxito y nosotros somos de Italia y somos gloriosos de poder participar activamente, tenemos un Stand, tenemos profesores italianos que dan Master clases aquí en Nicaragua y me alegro mucho de poder participar es una gran experiencia”, comentó el embajador de Italia en Nicaragua, Amadeo Trambajolo.

En el evento también, el Instituto Nicaragüense del canto (INCANTO) realizó la renovación del convenio de colaboración con la plataforma de arte, moda y emprendimiento Nicaragua Diseña.

Foto: Segundo día en Nicaragua Diseña: Moda, cultura y emprendimiento / TN8

“Y aquí estamos en nuestro tercer año participando como fundación INCANTO diciendo presente en esta que es la plataforma más importante del arte y la creatividad del diseño y del amor por Nicaragua que aquí se ha demostrado y estamos muy contentos de estar compartiendo acá este espacio en este momento", expresó Laureano Ortega, Tenor Nicaragüense.

"Nos sentimos verdaderamente dichosos de poder continuar fortaleciendo nuestros lazos con Nicaragua Diseña y de demostrar que a través de esta plataforma se desarrollan colaboraciones con otros institutos y otras instituciones que fortalecemos todo ese intercambio y nos enriquecemos todos culturalmente, intercambiando conocimientos, experiencias, formamos jóvenes y también potenciamos el talento que existe en Nicaragua", manifestó Ortega.

"Hace un año firmamos un año convenio de colaboración con Nicaragua diseño del cual nos sentimos muy contentos y orgullosos y el día de hoy agradecemos a Camila que vamos a poder renovar ese trabajo de cara temporada lírica del año”, puntualizó Laureano.

Foto: Segundo día en Nicaragua Diseña: Moda, cultura y emprendimiento / TN8

"Muy felices, contentos de ver que tenemos esta oportunidad una vez más, realmente para nosotros ha sido algo muy grande para que los diseñadores puedan tener esta experiencia y puedan conocer más sobre el aspecto del vestuario de ópera que puedan aprender cada vez más de esto y nos sentimos muy orgullosos también de ser los creadores de ese vestuario que van a tener próximamente en el los festivales que se van a realizar”, indicó Camila Ortega, directora de Nicaragua Diseña.

Los emprendimientos formaron parte de este evento que presenta lo mejor de la moda nacional e internacional.

"Nosotros es la primera vez que estamos acá, era una meta que teníamos y de hecho lo pensábamos hacer el año que viene pero se nos dio la oportunidad de estar acá y estamos más que contentos", fueron palabras de los dueños del emprendimiento Arte y Cuero, Urania Buitrago y Jordan Castillo.

"Somos un matrimonio y acá les podemos decir que somos una plataforma que catapulta a los emprendimientos, tenemos grandes expectativas que estamos seguros se cumplirán”, finalizaron Buitrago y Castillo.

Foto: Segundo día en Nicaragua Diseña: Moda, cultura y emprendimiento / TN8

"Nosotros somos una galería y acá estamos 3 artistas exponiendo el talento de Nicaragua porque aquí hay talento de verdad. Nicaragua Diseña y está expo feria para nosotros es una oportunidad inmensa de proyectarnos como negocio, como artistas y estamos más que agradecidos”, aseguró Gloria Flores, directora ejecutiva de Camilo, Galeria D’ Arte.

La novena edición de Nicaragua Diseña concluirá este próximo 01 de Noviembre en el centro de convenciones Olof Palme.