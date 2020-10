Presentan a diseñadores nacionales que expondrán talento en Nicaragua Diseña

Foto: Presentación de Nicaragua Diseña 2020 / TN8

A través de una conferencia de prensa, Nicaragua Diseña 2020 presentó a los diseñadores de moda nacional.

Xiomara Blandino, Ana Brenes, Blanca Moreno, Esperanza Downs, Victoria Pozo, Kastalia Ortez, Virginia Hernández, Donaldo Aguirre, Soraya Membreño, Wanda Jara, Gloria Penso entre otros diseñadores forman parte del elenco creativo que mostrará colecciones originales amigables con el medio ambiente.

"Para nosotros es muy importante que los nicaragüenses conozcan un poco más de ustedes, que conozcan la inspiración de su colección, que conozcan cuándo van a estar presentando a lo largo de estos tres días en Nicaragua Diseña, que conozcan sobre su historia. Por eso, buscamos este espacio para poder dar a conocer a los protagonistas de Nicaragua Diseña en esta edición novena que está dedicada a crear el futuro sostenible y sobre todo en ese sentido saber quiénes se inspiran y quiénes pueden hacer honor a ese lema y puedan integrar dentro de sus colecciones", manifestó Camila Ortega, Directora General de Nicaragua Diseña.

"Estamos súper contentos de estar con ustedes y también aprovechar el momento para invitarlos al Festival de Cine y Audiovisuales, que se está llevando desde el día lunes en el marco en Nicaragua Diseña, que se desarrolla en la Cinemateca Nacional, para que todos en el momento que puedan asistan a estas proyecciones de cine, que se está desarrollando en la Sala Pilar de la Cinemateca Nacional y también tiene esa plataforma virtual", agregó Ortega.

Foto: Presentación de Nicaragua Diseña 2020 / TN8

Pasarelas profesionales

Durante la actividad se dio a conocer los bloques de pasarela que estarán deslumbrado al público en esta novena edición de diseño, arte, moda.

"Se viene este gran show este fin de semana, un gran show donde todos nosotros, cada una de las personas del equipo que conforma Nicaragua Diseña, va a brillar, es nuestro momento de hacer lo mejor que podemos. Todos para que este sea un buen show, más tarde vamos a mostrar un poquito de lo que es la pasarela, de lo que es la prueba general para garantizar que cada una de las colecciones sean ideales. Lo que ustedes han pensado, soñado, han trabajado, llevarlo en realidad en la pasarela", expresó Karla Cuadra, Productora General de Nicaragua Diseña.

"Es un gran show, para esto es muy importante que nos cuidemos, todos nos protejamos, todos tomemos todas las medidas de seguridad. Esto es para nosotros, para ustedes y para todas las personas que nos van a estar acompañando y visitando en este evento, en el lobby hay un lavamanos, donde se va a hacer uso, se va a tomar la temperatura, se va a dar alcohol, mascarilla en caso de que no tenga; vamos a garantizar la sanitización de todos los espacios", agregó.

Nuevos rostros

Foto: Presentación de Nicaragua Diseña 2020 / TN8

La primera colección se tendrá de un grupo de nuevas diseñadores, como Katherin Espinosa y Yoselin Pérez, quienes nos traen una colección totalmente tropical, de playa tanto para mujeres y varones. Luego se tendrá una pasarela virtual, porque en el marco de esta pandemia del coronavirus se está cumpliendo con las normas nacionales e internacionales de prevención.

Wanda Jara, diseñadora, habló un poco sobre la colección que va a presentar. Dijo que es un placer de participar por segundo año en esta plataforma. La colección se llama Trozo del Alma, del textil, "al cual yo había rechazado y hoy lo traigo y recobro vida. Toda la colección está basada en retazos de una colección que tiene mucho movimiento y colorido. Así como veo la vida; yo agradezco esta plataforma porque me impulsó, me dio el valor que yo no tenía, para incursionar en el mundo internacional", refirió.

Por su parte, Esperanza Downs, ha diseñado en la Costa Caribe 20 años. "Y hoy estoy aquí, gracias al casting a Nicaragua Diseña que realizó en Puerto Cabezas de manera virtual. Gané, estoy aquí, para enseñarles los colores de mi tierra. El sentimiento de amor, como nosotros mostramos. Nuestra cultura como la plasmamos en los colores de la ropa que usamos. Es es el amor a nuestra región. Somos regionalistas, somos come gallopinto con coco", adujo.

Con el lema: "Creando un futuro sostenible", se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre esta plataforma de creatividad e innovación en el Centro de Convenciones Olof Palme, en Managua.