Nicaragua evalúa año lectivo 2020 y proyecta perspectivas para 2021

Salvador Vanegas, asesor presidencial para asuntos de educación en Nicaragua / Fotografía: TN8

Salvador Vanegas, asesor presidencial para asuntos de educación en Nicaragua evaluó este martes el cierre del año lectivo 2020 y las perspectivas para el 2021.

Vanegas detalló que el Ministerio de Educación (MINED) en coordinación con el Gobierno de Nicaragua está cerrando el año escolar 2020 con una infraestructura que contribuye, docentes que se han capacitado, actualizado, con la merienda escolar que no hubo un día en que no se entregara a los estudiantes y con buenas evaluaciones de aprendizajes del inglés como segundo idioma en tercer grado.

"Asimismo con 370 nuevos docentes contratados para el 2021, los cuales han pasado meses en proceso de contratación porque ha habido un esmero en que realmente el aprendizaje de inglés como segundo idioma tenga todos los factores que nos aseguren que realmente se alcancen los propósitos educativos", agregó Vanegas.

Este año 2020 como lo ha denominado la vicepresidenta Rosario Murillo ha sido un año de triunfo del protagonismo de la comunidad educativa porque la humanidad ha vivido uno de los desafíos más enormes que hemos conocido en términos sanitarios que es la pandemia, expresó el asesor.

Nicaragua cierra este año con un funcionamiento pleno, con los estudiantes aprendiendo, con las escuelas abiertas y con la atención a las familias preparando las promociones.

"Podemos decir que es un año de avances extraordinarios que han permitido trascender desafíos complejísimos, este año va a quedar marcado en la historia de la educación como un año de trascender retos complejos", reflexionó Vanegas.

Más de 40 millones de niños en el mundo, sobretodo en familias más humildes han perdido el año escolar, y no solo eso, muchos de ellos tienen alto riesgo de no regresar al sistema educativo.

Sin embargo, en Nicaragua pasa todo lo contrario. "Aquí no hubo un día en que no se estuviera atendiendo y acompañando a las familias sobretodo a las más humildes. Aquí no hubo ni un sábado donde los colegios de la Secundaria a Distancia en el Campo y la Primaria a Distancia en el Campo, de las Escuelas de Educación de Adultos, estuvieran llenas con excelente asistencia en todo el sector rural".

Avances claves

Salvador Vanegas, asesor presidencial para asuntos de educación en Nicaragua en Estudio TN8 / TN8

En 2020 el sistema educativo del país ha avanzado en indicadores claves para alcanzar la calidad educativa como es la profesionalización de docentes.

"Estamos cerrando el año con centros de estudios declarados libres de empirismo lo cual nos va a llevar a arrancar el año con municipios declarados libres de empirismo, no obstante, queda un porcentaje bajísimo del 2.5 % de docentes que todavía no son profesionalizados pero que están siendo atendidos", aseguró Vanegas.

En Nicaragua de cada dos docentes que daban clases uno no era graduado. Hoy se puede decir que uno de los factores que impacta en que se tenga calidad y aprendizaje es que hay docentes que han sido graduados y que se encuentran en constante actualización.

Te puede interesar: Escuela Luis Abraham Delgadillo cumple 70 años enseñando a nuevos talentos

Los maestros en Nicaragua han sido capacitados en la didáctica del Inglés como segundo idioma, uso de tecnologías con fines educativos, desarrollo de habilidades socioemocionales (lectura comprensiva, didáctica de las historias). Es decir, una generación de docentes que avanzan en su profesionalización.

Otro avance de este 2020 ha sido el acompañamiento a la continuidad educativa, un esfuerzo que se está trabajando con el Consejo Nacional de Universidades (CNU) con el Tecnológico Nacional - INATEC y el MINED. "Se están fortaleciendo los aprendizajes claves de los próximos bachilleres ejecutando cursos extraordinarios de matemática, Lengua y Literatura y en habilidades socioemocionales, ellos egresan con un afianzamiento de los aprendizajes claves".

Se les está aplicando un test de fortalezas vocacionales llamado Nicaragua 10C para conocer en qué áreas el estudiante tiene habilidades.

A su vez, el país cierra este año lectivo con 1,032 millones de córdobas invertidos en infraestructura, más del 70 % de la planta de 9,105 escuelas públicas que tiene el país ya están con inversión reciente de infraestructura. Algunas ha sido mejoramiento de obras mayores y otras han sido rehabilitaciones totales, aseguró el asesor presidencial.

Generación bilingüe

Nicaragua apuesta para este 2021 a crecer en la cobertura de educación inicial preescolar / TN8

En el mismo orden, el MINED proyecta que para los próximos 7 años Nicaragua tendría la primera generación de estudiantes que iniciaron en primer grado y que se van a graduar con Inglés como segundo idioma apegados a las normas europeas de aprendizaje.

"En los próximos 18 a 20 años vamos a tener una generación bilingüe egresada de este proyecto del modelo educativo nicaragüense con todas las bases que se requieren".

Nicaragua también cierra el año lectivo 2020 con un buen porcentaje de estudiantes que muestran aprobación en todas sus asignaturas y se espera que 68 mil alumnos se bachilleren, quienes tienen garantizado su bono complementario de reconocimiento.

Proyecciones para 2021

La proyección del Gobierno nicaragüense es que para 2021 "no tengamos menos de un millón 750 mil estudiantes en el sistema educativo, hay un crecimiento proyectado de acuerdo a las tasas de población aproximadamente de un 4%", sostuvo Vanegas.

Por otra parte, anunció que el próximo 4 de diciembre es el último día de matrícula para el año lectivo 2021.

La inversión en infraestructura para 2021 supera la de este año con más de 1,100 millones de córdobas de acuerdo de la proyección del Presupuesto General de la República (PGR).

Así mismo, Nicaragua apuesta para este 2021 a crecer en la cobertura de educación inicial preescolar. "Estamos llamando a las familias a que todo niño y niña de 3 a 5 años lo matriculen. Estudios internacionales evidencian que a los estudiantes que les va mejor en la primaria y la secundaria fueron alumnos que se estimularon en educación inicial", estimó Vanegas.