MEFCCA entrega préstamos para hacer crecer economía familiar

Foto: Entrega de préstamos para emprendimientos en Managua / TN8

El Ministerio de Economía Familiar realizó la entrega del desembolso a familias emprendedoras del campo, para que mejoren sus ingresos económicos y aporten al desarrollo de la nación.

En Managua, se continúa con los procesos de capitalización y apoyo a emprendimientos llevando a cabo la entrega de recursos económicos a un total de 19 protagonistas, con dos hombres y 17 mujeres de los municipios Tipitapa, San Rafael del Sur, así como del Distrito V y del Distrito I.

Los cinco grupos solidarios conformados recibieron un monto total de más de 329 mil 613 córdobas para financiar actividades como: siembra, venta de ropa nueva, carnicería, destace, panificación, crianza y reproducción de especies menores, metal mecánico y acopio.

"Y asimismo con esta entrega estamos llegando a más de 22 millones de córdobas, que da origen y al surgimiento a más de 2 mil 500 emprendimientos que son generadores de empleo directo e indirecto en Managua. Más de 700 protagonistas son dirigidos por mujeres y 200 por varones. Este es un programa que tiene una política de rostro mujer y es por eso que Nicaragua ocupa el cuarto lugar a nivel mundial donde la mujer tiene un rol protagónico y un rol beligerante que sólo la Revolución le puede dar", manifestó Leonel Rivera, delegado del MEFCCA en Managua.

Impulso de negocios

"El dinero que me va a entrar yo lo voy a invertir en el destace de cerdo y siempre seguir evolucionando. El dinero puede continuar el mismo dinero y mejorar. Este desembolso me fortalece y me ayuda a expandirme un poco más y a continuar y a seguir comprando y crecer un poco más en mi negocio", dijo la protagonista, Jennifer Pérez.

"Hice una iniciativa de una panadería y cubriré con el préstamo para aumentar un poquito más, para que sea más rentable. Por eso es el propósito de este préstamo que hice. Se comienza desde ahí y se va creciendo para generar más empleo", dijo otra protagonista.

"Esto es algo bueno que está haciendo el Gobierno, por qué con estos préstamos, nosotros por lo menos estamos haciendo cosas de emprendimientos para seguir adelante", expresó la protagonista Adela González.

Más de 22 millones de córdobas ha entregado el MEFCCA a 237 grupos solidarios para más de 850 protagonistas.