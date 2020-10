Inauguran nueva estación policial en Muelle de los Bueyes

Nueva estación policial en Muelle de los Bueyes Foto: TN8

El Gobierno de Nicaragua inauguró la estación policial del municipio de Muelle de los Bueyes, que lleva el nombre del inspector José Leonado Bucardo Maradiaga, caído en el cumplimiento del deber.

“La seguridad ciudadana para nosotros es una ventaja que tenemos que ofrecerle a nuestro pueblo para que siga creciendo, que siga desarrollando, prosperando y sigamos generando bienestar qué es el objetivo fundamental de nuestro buen gobierno”, sostuvo el Comisionado General, Aldo Sáenz, sub-director de la Policía Nacional.

Con esta unidad en el año la Policía Nacional ha logrado inaugurar 34 estación policiales, esto como parte del compromiso del gobierno de Nicaragua que encabeza el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo junto a la dirección de continuar generando la paz, seguridad y estabilidad del municipio.

“En el municipio la principal actividad es la ganadería y por lo tanto tenemos que garantizar que el productor, que el ganadero, el que vaya a su finca no le roben, no lo secuestren, no lo maten. Y esa es la principal misión que tenemos nosotros como Policía Nacional garantizar la ciudad la Seguridad Ciudadana que no es ni más ni menos que la capacidad que tenemos cada uno de nosotros”, añadió el comisionado general Sáenz.

Satisfacción en la población

La población se mostró muy contenta de recibir esta nueva estación policial que les viene a garantizar una mejor atención a los lugareños del municipio.

“Nos sentimos contentos y confiamos de que ahora qué está hecha la obra, estamos con gran alegría de tener nuestra unidad nueva. Vamos a tener a la disposición tres motos para darnos más cobertura y agradecer al gobierno por esta gran labor, ahora estaremos mejores atendidos”, expresó Mariling Ortega Espinoza.

Por su parte Don Isidro Gutiérrez dijo, “para mí esto es lo mejor, porque estaremos más seguros, estaremos mejor y la policía trabaja bien como tiene que ser el reglamento. Entonces todo esto es muy bonito y necesario para nosotros la población finquera y ganadera", añadió.