Inicia consulta sobre Ley de Presupuesto General de la República 2021

Foto: Comisión Económica evaluando PGR 2021 / TN8

Tras la presentación de la iniciativa de Ley del Presupuesto General de la República 2021 en el hemiciclo parlamentario, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, se reunió con los miembros de la Comisión Económica.

El proceso de consulta inició con un intercambio bastante positivo, en donde se reafirmó que la inversión social se incrementa con más del 57%, lo que garantiza más de 800 millones de córdobas de aumento para salud, también se destinan más fondos para educación, seguridad ciudadana y agropecuaria.

Te interesa: Presentan en Asamblea Nacional Presupuesto General de la República 2021

"Se hizo énfasis en tres elementos fundamentales. Lo primero es un presupuesto equilibrado casi sin déficit. El presupuesto tiene una proyección de que los ingresos van a ir mejorando, como efectivamente el país ha demostrado en los últimos meses que hay una recuperación lenta, pero segura, y creemos que se va a acelerar en este último trimestre, con lo cual esperamos un mejor desempeño en la economía del 2021. Y tercero que en el presupuesto hacemos énfasis muy fuerte en defender el gasto social del 57.1% y de eso casi un 80% en salud, en educación, incluyendo el 6% a la universidad y los temas vinculados a la cohesión social, que es atender a un sector muy importante, los más empobrecidos en término de subsidio, en término de la energía a los jubilados, saneamiento, el transporte colectivo de Managua, entre otros", mantuvo Iván Acosta, Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Proyectos de alto impacto para la economía nacional

Foto: Comisión Económica evaluando PGR 2021 / TN8

"Como se incluye la Circunvalación Nejapa-Ticuantepe-Managua, la Pista Juan Pablo Segundo con más de 200 millones de dólares, y se planteó también el avance en programas importantes de agua y saneamiento. Desde la inversión y municipalidades se está movilizando 165 millones de dólares para el inicio de construcción de más de 18 mil viviendas en los 153 municipios del país", afirmó el funcionario.

Los elementos a destacar son el contexto internacional que producto del COVID-19 se está presentando efecto negativo sobre el crecimiento económico, el intento de Golpe de Estado fallido más las afectaciones propias de las agresiones externas en la economía es una realidad que ha afectado a Nicaragua, sin embargo, el país reaccionó de manera positiva.

Hay sectores que han aportado al crecimiento económico como la micro, pequeña y mediana empresa y el sector agropecuario.

Los recursos de la cooperación externa no han dejado de fluir y hay fondos suficientes para el gasto social y para incrementarlo.

Foto: Comisión Económica evaluando PGR 2021 / TN8

"Que tenemos los recursos suficientes no sólo para mantener el gasto social sino también para incrementarlo. Por lo tanto el pueblo de Nicaragua no puede esperar ninguna afectación en su cartera prioritaria, aquí se va a seguir garantizando más y mejor acceso a salud gratuita y de calidad, más y mejor acceso a educación gratuita y de calidad, aquí no se va a detener la construcción de una carretera, la construcción de un puente, no se va a detener la construcción de un camino, no se va a detener la construcción de un hospital, ni de un centro de salud. No se van a detener los proyectos de agua potable, no se va a detener que se garantice seguridad ciudadana, ni del bono productivo, la mochila escolar, la merienda escolar entre otros", mantuvo Wálmaro Gutiérrez, Presidente de la Comisión Económica.

El presupuesto garantiza estabilidad macroeconómica. Es un presupuesto balanceado, permitiendo que Nicaragua sea un país viable y atractivo para la inversión nacional y extranjera.

"Continuar combatiendo y reduciendo pobreza y pobreza extrema. El FSLN no promete, se compromete y cumple, existen desafíos a superar, lo que no es negociable, lo que no se puede tocar es la inversión social", manifestó Gutiérrez.