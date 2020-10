Todo listo para la novena edición de Nicaragua Diseña 2020

Foto: Presentación de Nicaragua Diseña 2020.

El 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2020, se va a desarrollar Nicaragua Diseña en el Centro de Convenciones Olof Palme en Managua, donde se expondrá lo último de la moda tanto nacional como internacional.

Los organizadores de Nicaragua Diseña, anunciaron que habrá una feria de emprendedores y los tres días habrá pasarela, donde los modelos mostrarán las mejores piezas de vestir de los diseñadores.

"Esperamos a todas las familias nicaragüenses para que compartan con nosotros para esta nueva edición. Vamos a tener muchas sorpresas desde el enfoque sostenible, van a apreciar al arte y el talento nacional como ha venido transformándose y adaptándose en filosofía de crear desde la sostenibilidad y cómo transformar elementos que ya lo hemos desechado, pero que ellos desde su arte y creatividad le dan una nueva vida, así que los invitamos a que vengan y conozcan a los emprendedores y diseñadores nacionales", afirmó Camila Ortega, Directora de Nicaragua Diseña.

Se espera que en la principal plataforma de modas del país, haya participación de diseñadores de otros países, tal y como ha ocurrido en años anteriores.

De la misma manera, se están preparando charlas con expertos para incentivar a nuevos emprendedores emergentes.

Xiomara Blandino, diseñadora nicaragüense y directora de Miss Teen Nicaragua, estará presente con una nueva colección de vestuario para damas y caballeros.

"Estoy sumamente agradecida con toda la plataforma de Nicaragua Diseña, que ha hecho un trabajo extraordinario en el diseño, el arte. Como Xiomara Blandino, estaré presentando una colección especial. Este año voy a participar en la pasarela, estoy súper emocionada, porque es un reto; espero poder disfrutarlo de la mejor manera. El arte es el corazón de un pueblo", dijo Blandino.

En este evento que es denominado de carácter internacional, habrá una expo foto con las mejores imágenes de Nicaragua, y se destinará un área para consumir alimentos y bebidas para los asistentes.

La novena edición de Nicaragua Diseña es bajo el lema de "sostenibilidad", donde ya han confirmado muchas empresas nacionales, así como la asistencia de forma virtual de otras marcas.

"A pesar de la situación del COVID-19, Nicaragua Diseña será presencial, pero tomando todas las medidas de Bioseguridad", informó Camila Ortega, directora de Nicaragua Diseña.

Participación de modelos emergentes

Por Nicaragua Diseña han pasado decenas modelos nacionales, quienes han lucido el vestuario de diseñadores tanto del país como extranjeros.

"Para mí Nicaragua Diseña es una plataforma de proyección para todos los jóvenes que quieran representar su talento y su país, porque esto les da mucha seguridad y confianza. Es una experiencia única, he podido confiar en mis pasos, y en cada momento estoy disfrutando de esta bella experiencia", dijo Alondra Leytón, modelo profesional y presentadora de La Hora Nick en TN8.

"Nicaragua Diseña, es amor a Nicaragua, porque quiere proyectar a nuestro país, y desde el nombre te dice que buscamos el amor a Nicaragua, porque lleva el nombre de Nicaragua, y quiere proyectarlo a nivel internacional. Creo que a nivel centroamericano, es el evento de modas y diseño más grande y nos ha dejado en muy alto a nosotros", expresó Edilson Orozco, modelo profesional quien estará presente en esta plataforma de modas.

"Para mí representa Nicaragua Diseña empeño, trabajo y lo más importante familia. No es la primera que participo, me siento muy orgullosa y contenta de formar parte de esta familia y me ha ayudado mucho en mi desarrollo personal y profesional. He aprendido mucho y espero seguir por muchísimo tiempo", expresó Catherine Espinoza, modelo profesional.

Los organizadores de Nicaragua Diseña confirmaron que hay 17 diseñadores nacionales y se contará con siete diseñadores virtuales.