Vicepresidenta exaltó el trabajo del Ministerio de Gobernación al servicio del pueblo en su 41 aniversario de fundación

Foto: Acto en conmemoración del Aniversario 41 de MIGOB

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo Zambrana exaltó la dedicación y esmero que el Ministerio de Gobernación demuestra en cada servicio prestado a las familias nicaragüenses esto cara al 41 aniversario de fundación de esta Institución.

"Cuánto sentimiento, cuanta emoción en nuestros pechos, cuanta emoción porque somos parte de una historia gloriosa, cuanto honor, cuánto orgullo. Compartimos un aniversario más en nuestro Ministerio de Gobernación y compartimos con distintas generaciones, pero en todo hay un rasgo común, orgullo; orgullo porque somos capaces de servir a nuestro pueblo con amor, y esperanza en toda circunstancia con dignidad, con respeto y valor".

La vicemandataria recordó el trabajo que realizó el Comandante Tomás Borge, fundador del Ministerio del Interior en los años 80 y su lucha por los derechos de los nicaragüenses.

"Recuerdo a Tomás hablándonos de como pasar de alguien perseguido a alguien que iba a hacer valer los derechos humanos; recordemos que con Tomás, empezó a darse un sistema penitenciario humano, lo que el Comandante recordaba, un sistema en correspondencia con los derechos humanos y esos derechos humanos por los que luchamos los nicaragüenses, luchamos por libertad con dignidad; y luchamos para que Nicaragua fuera como está siendo, libre para siempre"

#AHORA #Nicaragua | Vicepresidenta Rosario Murillo: "no hay peor miseria que no tener historia que nos llene de orgullo" pic.twitter.com/PMngZ9bYGT — TN8 Nicaragua (@canaltn8) October 20, 2020

La vicepresidenta de la república resaltó el triunfo del pueblo boliviano, que le fue negado el año pasado por organismos internacionales que no respetaron la autonomía de ese país.

Nuevo momento para nuestra américa Caribeña

"En esta fecha que estamos compartiendo un nuevo momento para nuestra américa Caribeña, con el triunfo del pueblo boliviano, triunfo que les fue negado el año pasado, por quienes de verdad son los verdugos de nuestro pueblo, esos organismos internacionales, que cercenan los derechos, que no tienen ninguna credibilidad precisamente por ser responsables de tanto dolor, sufrimiento y muerte".

#AHORA #Nicaragua | Vicepresidenta Rosario Murillo: "es un buen día para celebrar el alma de los pueblos nuestros americanos y caribeños. Alma buena y nuestra devociones con las que caminamos iluminados siempre por la gracia de Dios" pic.twitter.com/AacDwOM3us — TN8 Nicaragua (@canaltn8) October 20, 2020



"Debe ser terrible vivir sin historia, sin memoria, como parásitos, incluso entre ellos gente que tenía historia, y la perdió, porque todo se pierde, no se puede optar por las traiciones y venta de la patria, no estamos hablando de esos linajes traidores, de esas oligarquías que siempre han vendido la patria, pero también están los hijos de casas, migajas miserables les llamo yo, porque no hay miseria más grande que no tener historia que nos llene de orgullo. Cuando hay quienes se comportan como si ellos mismos fueran imperio cuando son hijos de casa, despreciados por los mismos imperios dice uno, 'que falta de sentido común', porque el sentido común es que la gente tiene derecho a vivir con derecho".