Semana inicia con precios estables para los hogares nicaragüenses

Foto: Ambiente en mercados de Managua / TN8

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) brindó el informe de precios de los principales productos básicos. Las noticias son favorables para las familias.

En la nueva semana que inicia se evidencian mercados abastecidos y estabilidad en los precios de los principales productos de la canasta básica. De 24 que son monitoreados, tan solo dos incrementaron su costo en relación con la semana anterior.

Lee también: Bomberos Unificados capacitan a vendedores de pólvora

“De los 24 productos esenciales básicos alimenticios, tenemos que 17 precios de productos han mantenido su costo desde el lunes 12 de octubre hasta el día de hoy lunes 19 de octubre; 5 precios han disminuido en ese mismo período y 2 productos aumentaron su precio en ese lapso que hemos indicado”, dijo Freddy Rodríguez, director general de protección de los consumidores del MIFIC.

Los productos que mantienen su precio en este período son: arroz 70/30 y 80/20; frijoles rojos, azúcar, aceite a granel, pollo entero, pierna de pollo, muslo de pollo, pechuga, posta de res, posta de cerdo, huevo grande, huevo mediano, cebolla amarilla, chiltoma nataly, repollo, plátano y pan.

Precios más bajos

Foto: Conferencia de prensa del MIFIC / TN8

Por otro lado los productos que bajaron de costo son: aceite sellado, maíz blanco, pierna con muslo, queso seco y tomate. Fueron dos perecederos los que aumentaron: la libra de papas y las zanahorias.

Estos datos son corroborados por el Instituto de Defensa de los Consumidores, cuyo sondeo también evidencia estabilidad y reducción en los principales productos de consumo alimenticio para las familias nicaragüenses.

“Alimentos básicos basaron de C$ 403.50, pasaron a C$ 394; las carnes de C$ 431 bajó 14.50. Lácteos y huevos se mantienen C$ 345.87; los cereales se mantiene en C$ 427 córdobas. Los perecederos de C$ 219 pasaron a C$ 227.35, habiendo un aumento de 8.35”, detalló Gustavo Ortega, subdirector del INDEC.

Otra buena noticia para las familias es que por cuarta semana consecutiva los precios del gas licuado se mantienen estables, es decir, sin incremento para los hogares del país.