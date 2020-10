Prevención de la violencia en Nicaragua: Prácticas afectivas y armonía

Foto: Taller sobre prevención de violencia en Managua / TN8

Hay muchas formas de prevenir la violencia intrafamiliar, la comunicación permanente es una de ellas, a ello, hay que agregarle la confianza entre las parejas y sobre todas las cosas tener a Dios en el corazón.

Las familias deben servir como pilar fundamental para tener una sociedad sana y libre de violencia en Nicaragua.

Sheila Alfaro, habitante de Managua, considera que cultivar el amor de Cristo es esencial en la familia, a la par de ello, es necesario recibir charlas de prevención de violencia y no descuidar del doble filo de las redes sociales que también dañan a la familia.

"Yo le pongo un límite a mi hija de 15 años de edad, y tiene cierto límite para usar el teléfono, por ejemplo después de las 9 de la noche ya no usa su móvil, igual superviso los programas que mira en la televisión", expresó esta madre de familia.

En tanto, Douglas Castañeda, esposo de Sheila, manifestó que Dios es el pilar fundamental en su matrimonio. "Dios ha sido el éxito, la bendición en mi matrimonio como esposo y padre, Dios me ha ayudado a pensar que tengo una familia y un matrimonio al que debo de cuidar y no pensar de forma egoísta", resaltó este ciudadano de Managua.

Todos los miércoles recibe este matrimonio consejería a parejas, con el fin de que permanezcan en el camino de Cristo y puedan ser buenas personas en la sociedad.

"Si las parejas tienen el amor de Dios, todo lo pueden superar y es Dios quien puede llevar en sus manos el matrimonio tranquilo y en paz", afirmó Karina López, pobladora del barrio San Sebastián en Managua.

"Dios es amor, y si reina Dios en la familia, hay amor. Yo respeto a mi familia, la amo y siempre cuido de ella, la violencia no es buena, yo invito a los esposos a amar a sus esposas", destacó Bismark Varela, esposo de Karina López.

"Llevo más de 25 años de servirle a Dios, yo viví una vida dura, viví la violencia en mi hogar y sé que solo con Dios se puede salir adelante, solo Dios saca de ese mundo atormentado y atribulado que están atrapados en el pecado", explicó la pastora Adelaida Mendoza, del Ministerio Restauración Iglesia Bethel Central.

Esfuerzos desde el Estado ayudan a disminuir la violencia

El parlamentario nicaragüense, Carlos Emilio López, reconoce que en el país hay muchos instrumentos jurídicos para frenar la violencia, pero recuerda que desde el hogar la familia debe de cultivar los valores espirituales.

"Desde el 2007 Nicaragua ha impulsado estrategias para prevenir todas las formas de violencia, física, sociológica, violencia sexual, y social", dijo Carlos Emilio.

Resaltó que debe de existir educación y sensibilización en las familias, en los hombres, los niños y niñas para desaprender las formas de violencia.

"Desde el Ministerio de Educación, (MINED), se incluyó en la curricula educativa contenidos, líneas temáticas en aspectos para prevenir todas formas de violencia referidas al no bullying, al no acoso, a la no agresión que puedan sufrir las mujeres y niñas", mencionó el parlamentario.

También desde el Ministerio de la Familia, (MIFAN), hay rutas metodológicas, campañas en educación, en valores. "Se han fortalecido las consejerías de familia, se fomenta en las escuelas madres y padres, contenidos de educación comunicativas con educación con ternura, en la no agresión y violencia a los niños y niñas", afirmó López.

"Mujeres por la vida" es una campaña que se desarrolla en Nicaragua, para crear una cultura de amor y protección a todas las formas de vida, desde el vientre materno y en cada ciclo de vida.

País más seguro de la región

Nicaragua sigue siendo uno de los países más seguros de América Latina, según cifras difundidas por el Estado, que indica que el país tiene la tasas de homicidios más baja del continente americano.

"8 homicidios por cada 100 mil habitantes; de cada 100 delitos que se cometen en Nicaragua, 95 son delitos menos graves, que no atentan contra la vida, la integralidad física y sexual", recordó el parlamentario Carlos Emilio López.

La Asamblea Nacional discute una iniciativa de ley de cadena perpetua para castigar a las personas que cometan delitos graves, herramienta jurídica que se suma a otras iniciativas a favor de la mujer y la niñez.