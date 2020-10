Comisión de Economía dictamina favorable Ley de Regulación de Agentes Extranjeros

Foto: Análisis en comisión de la Asamblea Nacional sobre Ley Reguladora de Agentes Extranjeros / TN8

La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional culminó este lunes el proceso de analizar y discutir la iniciativa de Ley Reguladora de Agentes Extranjeros.

Esta iniciativa fue dictaminada de forma favorable tras un amplio e inclusivo proceso de consulta. La misma busca establecer un marco regulatorio para que puedan desarrollar su labor de manera legal, las personas naturales o jurídicas en representación de intereses de gobiernos, empresas o instituciones de otras naciones.

Lee también: UNAN Managua abre nuevas oportunidades con sistema de ingreso 2021

“Esta ley no es una Ley Penal; esta Ley no está creando tipos delictivos, esta es una Ley que tiene prácticamente dos grandes responsabilidades a saber, en el caso que vos querrás desarrollar una actividad de agente extranjero, de manera lícita en el país: uno, inscribirte como agente extranjero, y segundo, reportar tus actividades y la ejecución de tus recursos de manera periódica ante el organismo regulador”, dijo el diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión.

Los agentes extranjeros son quienes representan los intereses de entidades foráneas y desarrollen actividades lícitas a través de la canalización de recursos. Sin embargo, la ley es cuestionada por algunos sectores que utilizan estos recursos con fines ilícitos.

“En otras palabras, que reciben recursos del extranjero y se convierten prácticamente en injerentes, herramientas de injerencia, de gobiernos extranjeros en asuntos domésticos de nuestro país; en asuntos internos y externos de nuestro país y eso es penado por la Ley, pero no es penado por la Ley de Agentes Extranjeros, ya es penado por el Código Penal de la República de Nicaragua”, aclaró el legislador.

Foto: Análisis en comisión de la Asamblea Nacional sobre Ley Reguladora de Agentes Extranjeros / TN8

Aplicación en varios países

Este tipo de legislaciones existe en prácticamente todos los países del mundo y era una asignatura pendiente con Nicaragua. Ningún país permite que otras naciones se inmiscuyan en sus políticas internas.

“Aquí se quiere ver como que es algo de lo más normal, de lo más común, de lo mas correcto y de lo más cotidiano. Yo creo que ya hay que hacer un llamado a la reflexión que independientemente de las diferencias políticas que nosotros tengamos, se supone que todos somos nicaragüenses, que todos somos hijos de nuestra patria, pero parece que aquí habemos muchísimos hijos, pero unos cuentos que son hijastros y que la verdad es que es una barbaridad. Llega un momento en que no sabe uno con quien está hablando, porque llegó una señora aquí a decir que era una barbaridad que le estuviéramos quitando nosotros la oportunidad a supuestos sectores opositores, de recibir recursos del extranjero, para hacer política interna en el país. Eso no se puede llamar de otra manera que no sea descaro”, valoró el legislador.

Foto: Análisis en comisión de la Asamblea Nacional sobre Ley Reguladora de Agentes Extranjeros / TN8

Esta ley garantiza que sean los nicaragüenses quienes resuelvan sus propios problemas. Los agentes extranjeros deberán inscribirse en la entidad correspondiente del Ministerio de Gobernación.

“Esta Ley viene a garantizar que 1 millón de dólares no valgan mas que 1 millón de votos. En otras palabras los únicos que pueden estar en contra de esta Ley son aquellos que han hecho, de recibir recursos externos para hacerles barbaridades al pueblo nicaragüense, su modo de vida. Aquí no podemos verlo de otra manera: una manada de delincuentes y sinvergüenzas, que utilizan recursos extranjeros para hacerles barbaridades al pueblo nicaragüense y eso no se va a permitir más”, puntualizó Gutiérrez.

En los próximos días el dictamen será presentado en el hemiciclo para su discusión y eventual aprobación.