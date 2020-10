Nicaragua organiza la sexta jornada de cuidados paliativos

Foto: Reunión con médicos que tratan el cáncer / TN8

Desde hace más de cinco años nació en el Hospital Infantil "La Mascota" el programa de asistencia y acompañamiento de cuidados paliativos a personas con cáncer, desde entonces, los pacientes reciben una atención con más calidad.

"El 25 de octubre cumpliré 21 años que me detectaron cáncer, gracias a Dios y a las manos de los médicos, a mí me atienden bien. Entré en el 2018 con el programa paliativo; le agradezco a las autoridades, mi trabajo fue como docente, a pesar de esta situación, yo he salido adelante", sostuvo Mayling Fonseca, paciente del barrio Larreynaga.

"Les digo que nunca pierdan la fe, Dios abre caminos, Dios da la sabiduría y la ciencia, son buenos profesionales que tenemos. Les agradezco porque con este programa han llevado todos mis procedimientos, antes no tenía posibilidades y ahora las he tenido, sigo adelante", agregó.

Trabajo articulado

"Es la sexta jornada de sensibilización, todos tenemos que estar unidos. Decir seis años es fácil, pero las jornadas anteriores han sido complejas, estos cuidados paliativos me vino a sensibilizar de todo el entorno. Se ha realizado en diferentes departamentos, se está haciendo en La Mascota, en el hospital Fernando Vélez Paiz y terminaremos en el hospital Bertha Calderón", indicó la doctora Fabiola Gutiérrez, del sistema de salud de Nicaragua.

"En esta jornada están especialistas, formados en Nicaragua y hemos tenido invitados internacionales, pero el equipo que está participando se ha formado en Nicaragua (...) Sensibilización dice cuatro palabras, nunca va a haber algo sencillo, enfrentarse a la muerte, todos tenemos derecho a un buen fallecimiento. Poco a poco hemos venido avanzando, con la ayuda de organizaciones que trabajan de la mano con el Ministerio de Salud, podemos seguir avanzando y que se conozca en todo el país a como lo hemos hecho hasta ahora", afirmó.

Alrededor de 60 personas son atendidas diariamente en el centro oncológico y cuidados paliativos Dr. Clemente Guido.