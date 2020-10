Foto: Juegos, tecnología y diversión en el festival nacional de gamers / TN8

El Ministerio de la Juventud en conjunto con la red de jóvenes comunicadores realizaron en el Parque Japonés el festival nacional de Gamers, donde se hizo notar la participación de jóvenes de todos los departamentos.

"Desde hace tiempo hemos venido haciendo este tipo de eventos, acá tenemos 3 categorías donde hay premios para los mejores, nosotros buscamos promover la sana recreación para los jóvenes de todas las edades, así disfrutamos en un ambiente sano acá también andan emprendedores que están ofreciendo productos en base a la temática que son los juegos digitales", aseguró Marlin Silva del Ministerio de la Juventud.

Las distintas consolas de videojuegos fueron la alegría de todos los jóvenes que formaron parte del festival, los participantes son de diferentes edades desde las 10 a los 30 años, bajo el lema " Start mode".

"Hemos tenido diferentes actividades no solo en Managua también en los departamentos del país, llevándoles buena recreación a los jóvenes. Ahorita estamos en el festival de gamers y la próxima semana tendremos el festival de YouTubers, desde ya invitamos a todos esos creadores de contenido", comentó Guadalupe Padilla dirigente del Ministerio de la Juventud.

Esta recreación sana es del agrado de los padres que acompañan a sus hijos en este festival de gammers, que ofreció un ambiente alegre para toda la familia.

Las inscripciones del concurso se hicieron a través de las plataformas digitales del Ministerio de la Juventud donde se compartieron todos los requisitos para poder ser parte de este festival.

"Yo estoy feliz porque cuando lo vi pensé esto era solo para hombres pero estando acá vemos la inclusión, como nosotras también podemos formar parte de este tipo de eventos que son tan bonitos", expresó con alegría la jóven Abril Pérez.

Los videojuegos ayudan a desarrollar la mente de los niños y jóvenes, "yo empecé a jugar con un primo y primero le gustaba minecraf pero ahora me gusta call of duty y me siento feliz porque recién vine a inscribirme y ya voy a jugar", aseguró el pequeño jugador de 11 años, José Gutierrez.

Desde Matagalpa, Jackson Vanegas vino a participación con la esperanza de demostrar todas sus habilidades en estos juegos, "feliz, estoy contento y pues acá conociendo más con los otros chavalos y ahorita jugando FIFA esta bueno para mi y este evento me gusta esta bastante bueno", concluyó.

En su plan de trabajo "Octubre Victorioso", el MINJUVE tiene programadas diferentes actividades para la recreación y promoción de los diferentes deportes para los jóvenes.