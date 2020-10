MIGOB asciende a 609 servidores públicos en Tipitapa

"Estamos de fiesta en nuestro 41 aniversario de fundación del Ministerio de Gobernación, esto constituye más trabajo y más responsabilidad", afirmó Maria Amelia Coronel Ministra de Gobernación. / Foto: TN8

La mañana de este sábado 10 de octubre en Tipitapa, autoridades del Ministerio de Gobernación, en un acto solemne condecoraron a 170 hombres y mujeres con medalla al mérito Comandante Marcos Somarriba y ascendieron en grados a 609 hombres y mujeres servidores públicos del Sistema Penitenciario Nacional, Dirección General de Bomberos y Migración y Extranjería .

"Estamos de fiesta en nuestro 41 aniversario de fundación del Ministerio de Gobernación, constituye más trabajo, más responsabilidad, esta es la alegría de poder trabajar para el pueblo, cada día más llevando los servicios como una política de estado del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para que podamos llegar a la población, seguir trabajando es lo que más nos alegra y seguir trabajando como Ministerio de Gobernación", afirmó Maria Amelia Coronel, Ministra de Gobernación.

MIGOB celebra su 41 aniversario con ascensos y condecoraciones.

Coronel resaltó que siempre que se hace un ascenso a un compañero o compañera, es porque se lo merece, se lo ha ganado por su trabajo, por su actitud, por la calidad con la que trabaja, atiende y brinda servicio a la población y también por el estudio. "Como Ministerio de Gobernación estamos en constante capacitaciones y es una parte por lo que se recompensa al personal de servicio público y es lo que estamos haciendo el día de hoy".

Ascenso a capitán

Carlos Gutiérrez de Migración y Extranjería, recibió ascenso a capitán, "agradezco a Dios, al Comandante Daniel Ortega, a la compañera Rosario Murillo y a la jefatura superior, por darme la oportunidad de recibir el grado, esto para comprometerme más, comprometerme con la seguridad, valores y principios que el Frente Sandinista nos inculca para salir adelante; también agradezco a la población porque forma parte de ese proceso, gracias a la confianza que tiene la población", destacó Gutiérrez.

"Tengo once años de laborar para la Dirección General de Migración y Extranjería para mi es un orgullo, en este tiempo he aprendido mucho y he venido creciendo dentro de la institución, aprender a valorar, a querer a nuestro país dando buen servicio a la población nicaragüense", manifestó Heizell Pinnell Solis ascendida a capitán