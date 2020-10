Transportistas de Nicaragua: Intransigencia de Costa Rica ocasiona pérdidas millonarias

Foto: Conferencia de prensa de la Asociación de Transportistas de Nicaragua / TN8

La Asociación de Transportistas de Nicaragua (ATN) denunció que a pesar de la caótica situación que vive Costa Rica, el vecino del sur sigue persistiendo en mantener medidas sanitarias unilaterales que perjudican a este importante sector y al comercio regional.

Esta organización adscrita a la asociación regional del sector, manifestó su preocupación por el cierre de fronteras que mantienen algunos transportistas de carga y los más de 50 tranques que han instalado habitantes en Costa Rica, por lo cual invitó a los importadores y exportadores de Nicaragua y la Centroamérica a no enviar mercancía a ese país.

Lee también: Industria del arroz en Nicaragua está sólida y dinámica

"No se puede porque lo que van a hacer es llegar a la frontera, estar en la fila y sobre todo aquellos productos perecederos que necesitan refrigeración estarían en riesgo de perderse o no llegar a su destino. Hemos tenido pérdidas ya solo con los tranques que hay en Costa Rica, ya algunos productos se han perdido porque no pudieron llegar a su destino final", expresó Marvin Altamirano, presidente de ATN.

A esta preocupante situación se suma el hecho de que Costa Rica sigue haciendo medidas unilaterales que dañan los tratados de integración centroamericana. El 16 de mayo iba a entrar en vigencia un acuerdo donde los transportistas regionales solo podían entrar por 24 horas al territorio tico, lo que ocasionó huelgas que dieron como resultado un plan piloto que no tuvo buenos resultados.

Búsqueda de soluciones

Foto: Conferencia de prensa de la Asociación de Transportistas de Nicaragua / TN8

"Hemos tenido dos reuniones con el COMIECO (Consejo de Ministros de Integración Económica) como Federación Centroamericana y hemos pedido en cuatro notas que nosotros necesitábamos que el Gobierno de Costa Rica y Centroamérica acordaran un plan regional para el transporte de mercancía en medio de la pandemia. Todo esto sucedió en que se firmó el acuerdo de lineamientos de Bioseguridad en Centroamérica, firmado también por Costa Rica, que significan las medidas sanitarias ante el COVID. Sin embargo, Costa Rica insiste en mantener su plan y estar haciendo las situación difícil para el transporte", explicó el líder de transporte de carga.

Otras organizaciones como el Comité Consultivo de Integración Económica Centroaméricana, piden al Gobierno de Costa Rica que reconsidere mantener sus medidas sanitarias unilaterales en relación al transporte de carga.

"Costa Rica insiste en suspender estas medidas temporalmente, no definitivamente. No entendemos por qué un Gobierno firma un convenio de lineamientos de Bioseguridad o medidas sanitarias en Centroamérica, con todo el resto de los países y se niega a firmar una resolución igual para todos los países de la región mientras nosotros tengamos la pandemia. Esto va a afectar la economía de nuestro país porque algunos productos no se van a poder llevar", puntualizó Altamirano.

Actualmente hay 3 mil transportistas centroamericanos que están en las fronteras o en territorio costarricense que no han podido llegar a su destino. Las pérdidas son de 1 millón de dólares diarios.