MINSA brinda recomendaciones para protección del COVID-19 en Nicaragua

Foto: Autoridades de salud en Nicaragua / TN8

La ministra de salud, doctora Martha Reyes y la asesora en temas de salud Sonia Castro, comparecieron ante los medios de comunicación este jueves para dar a conocer que se continúa con la campaña de prevención del COVID-19 y así proteger a las familias, por lo que es necesario tomar las medidas que a continuación dictan estas autoridades sanitarias.

"Tomemos las medidas preventivas en todo momento y de esa manera protegernos cada uno de nosotros, nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio y protegernos en nuestros barrios y en nuestras comunidades", recordó la ministra, Martha Reyes.

Te interesa: Reportan casi 4 mil nicaragüenses recuperados del COVID-19

Las familias deben de lavarse las manos con agua y jabón inmediatamente al llegar a casa, de igual forma antes de preparar los alimentos, después de ir al servicio higiénico y cuando hayan enfermos con cuadros respiratorios siempre que estén reunidos en familia.

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con el ángulo interno del codo y lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón; en el caso de nuestros adultos mayores o algún miembro de la familia con diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios crónicos o inmunodeficiencia, garanticemos que tomen su tratamiento y mantengan las medidas de protección para evitar que se compliquen.

Hay que garantizar que los miembros de la familia con problemas respiratorios tengan tenedores, cucharas, vasos y otros utensilios para su uso exclusivo, los que deben ser bien lavados con agua y jabón para evitar que otros se enfermen.

Limpiemos frecuentemente con cloro y otra solución desinfectante todos los objetos que tocamos, así sea pasadores de puerta, barandas, superficie de las mesas, teléfono, teclados, además de juguetes de los niños.

Foto: Autoridades de salud en Nicaragua / TN8

Para evitar las enfermedades, hay que evitar tocarse la cara y en caso de hacerlo, lavarse antes las manos con agua y jabón en caso de tener fiebre, tos o dificultad para respirar debe de acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana.

Medidas en mercados y supermercados

Las medidas en mercados, supermercados y tiendas; lavarse las manos con jabón o usar alcohol gel al entrar y al salir de estos locales, mantener sana distancia entre las personas y se recomienda usar mascarilla.

Al toser o estornudar deben cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno del codo, lavarse inmediatamente las manos con agua y jabón o usar alcohol gel. Evitar saludos de manos, utilizar otras formas, mantener la limpieza y desinfección de estos locales, evitar tocarse la cara si no tiene sus manos limpias. Si presenta fiebre o síntomas respiratorios no asista a estos locales, acuda a la unidad de salud para su atención.

Recomendaciones al visitar parques

La ministra de salud, Martha Reyes, dijo que en parques, instalaciones recreativas y centros turísticos, siempre lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente o usar alcohol gel, mantener sana distancia de al menos 1.5 metros entre las personas y se recomienda usar mascarilla. Evitar saludo de mano, puede utilizar otra forma. Al toser o estornudar siempre cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno del codo y lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol gel.

Tomar medidas de protección al tener contacto con personas que manifiestan síntomas respiratorios no tocarse la cara, si no tiene sus manos limpias mantener la limpieza y desinfección de estos locales, y no asista a estos locales. Si presenta fiebre o síntomas respiratorios, acuda a la unidad de salud más cercana para su atención.

En canchas y campos deportivos, en estadios, en polideportivos, siempre una medida clave es lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente y usar alcohol gel, mantener la sana distancia de al menos 1.5 metros entre las personas y se recomienda usar mascarillas, evitar saludos de manos, utilizar otras formas al toser o estornudar cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno del codo, inmediatamente lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol gel, tomar medidas de protección al tener contacto con personas que tienen síntomas respiratorios, no tocarse la cara, si no tiene sus manos limpias; mantener la limpieza y desinfección de esos locales.

Por su parte la asesora en temas de salud, Sonia Castro, detalló algunas recomendaciones que las familias deben de tomar en cuenta para no contagiarse.

Las familias que asistan a ferias, deben de lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente antes de asistir a estos eventos y al salir de lugar, evite estornudar.

Foto: Autoridades de salud en Nicaragua / TN8

Si se realizan carnavales, se debe de lavar las manos o usar alcohol gel, usar mascarillas, y guardar la distancia entre las personas. Evitar los saludos con las manos, no tocarse las caras, ojos, nariz y boca.

No asistir a estos eventos si se está con síntomas de enfermedades, de igual manera en las actividades religiosas mantener sana distancia, recomendar el uso de mascarillas y cubrirse la cara.

Desde la escuela

En el caso de los Centros de Desarrollo Infantil, CDI, los niños deben de lavarse las manos con agua y jabón, los menores no deben de usar mascarillas, las aulas limpias y ventiladas, guardar distancia a los niños, solo los adultos deben usar mascarillas.

Desinfectar áreas de juegos de los centros educativos, juguetes y otros accesorios. Uso de mascarillas en centros de estudios es necesario.

Los estudiantes de primaria y secundaria y las universidades, deben de usar las mascarillas, lavarse las manos, guardar distancia.

El maestr, debe recomendar al estudiante no tocarse la cara para evitar la contaminación o pasarle el COVID-19.

Desinfectar las aulas de clases, pupitres, escritorios, los maestros deben de estar atentos si algún alumno presenta enfermedad.

Centros de trabajo

Foto: Autoridades de salud en Nicaragua / TN8

Centro de trabajo deben de lavarse las manos con agua y jabón, respetar la distancia entre las personas. El centro de trabajo debe de garantizar los insumos desinfectantes.

En el caso de los adultos mayores, deben evitar contacto con personas enfermas, no acudir a lugares conglomerados, usar mascarillas; buena alimentación saludable y asistir a sus citas médicas de control.

Los adultos mayores deben de vacunarse contra la influenza humana.

En hospitales y ferias de salud, se debe usar mascarilla, lavarse las manos, no auto medicarse y acudir a un centro de salud más cercano.

Para cualquier información, las autoridades del Ministerio de Salud pusieron a disposición del número telefónico 132.