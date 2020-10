Feria nacional en saludo a la Resistencia Indígena se desarrollará en Managua

Foto: El Ministerio de Economía Familiar promociona el trabajo de los artesanos y emprendedores/TN8

En conmemoración a la resistencia indígena, MEFCCA da paso a emprendedoras para exponer sus ofertas en la feria programada los días 10 y 11 de octubre, en el parque nacional.

"En esta feria, se harán presentes más de 200 protagonistas, los cuales estarán ofertando diversos productos, gastronomía, textil vestuarios, artesanías, cuero-calzado, elaborado de las manos de nuestros productores", expresó Bertha Álvarez, analista de mercado del MEFCCA.

"Podrán encontrar artesanías elaboradas en madera con los trajes típicos nacionales como el baile del güegüense, y también productos elaborado por artesanos nicaragüenses, conocidos como molcajete o mortero", detalló Freddy Hernández, propietario de Artesanías San Sebastián.

El Ministerio de Economía Familiar promociona el trabajo de los artesanos y emprendedores, acompañándolos en el proceso de mejorar la calidad de los productos que se ofertan en cada feria, con descuentos especiales.

"Estos productos son ahora los 100% artesanal elaborados de maíz, también le venimos ofertando lo que es la semilla de jícaro, pinol, cebada en Internet y cacao; en la feria, tendremos promociones de que por la compra de tres productos estaremos entregando un cuarto de pinolillo", comentó Támara Martínez, propietaria Productos de la Mimí.

Los alimentos elaborados a base de productos tradicionales también serán degustados por los visitantes.

"Le hacemos la invitación al pueblo en general que pasen a degustar de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Lo que elaboro son los buñuelos, que tendremos la promoción de 6 buñuelos por 20 córdobas. De igual forma, ofrecemos sopas, quesillos, refrescos de chicha y cacao", indicó Ana Maribel Blandon, elaboradora de buñuelos, tianguis Hugo Chávez.

Foto: Los alimentos elaborados a base de productos tradicionales también serán degustados/TN8.

MEFCCA estimula la economía de los artesanos disponiendo de este espacio para que las familias adquieran sus productos.

"El MEFCCA me ha dado la mano, me ha brindado la oportunidad, me ha encarrilado, para dar a conocer mi producto. Siendo nosotros los protagonistas que estamos elaborando nuestros productos, acá les muestro la escultura de un indígena representante de la dignidad indígena", aseguró Álvaro Mercado, propietario de El arte de Álvaro Mercado.

El MEFCCA, siempre en ayuda a la economía de la familia nicaragüense, provee de las herramientas necesarias a los ciudadanos para emprender negocios que estabilicen su economía familiar.