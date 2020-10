Orlando Pineda recibe título honorífico como "Doctor Honoris Causa en la Educación"

El ilustre maestro recibe el reconocimiento por sus méritos como luchador en el desarrollo del proceso educativo Foto: TN8

En la UNAN Managua se realizó la ceremonia de investidura como "Doctor Honoris Causa en Educación" al Profesor Orlando Pineda.

El reconocimiento se hace a la labor educativa con el pueblo y la Revolución Popular Sandinista.

En la resolución del Consejo Universitario de la UNAN Managua se considera conceder este título honorífico a personas por su labor, cultural, científica.

El ilustre maestro recibe el reconocimiento por sus méritos como luchador en el desarrollo del proceso educativo, en el impulso de los procesos de alfabetización, convirtiéndose en apóstol de la alfabetización, creador de la pedagogía del amor, impulsor de programas educativos para los pueblos originarios de la Costa Caribe, entre otros.

La Presidenta del Consejo Nacional de Universidades, (CNU) Ramona Rodríguez, dijo que la comunidad universitaria hizo entrega del reconocimiento, al maestro Orlando Pineda, quien se caracteriza por su alto compromiso con la educación, él es un referente con su alto sensibilidad humana y apoyo por Nicaragua, un líder social.

El profesor se ha entregado a la educación y especialmente con la alfabetización. Tiene 50 años de trayectoria educativa. Es creador de la Asociación de Educación, Carlos Fonseca Amador, con el objetivo de llevar a cabo el proceso de alfabetización. Dirigió el programa de alfabetización: " Yo si puedo".

El homenajeado con 75 años de edad agradeció a Dios por el título honorífico. Dijo que seguirá con el compromiso en la educación.

Recordó la hazaña de la alfabetización. "Los jóvenes de la Cruzada Alfabetización nos fuimos con amor dispuesto a entregar todo, dispuesto con amor. (...) Me encantó y sé que he recibido algunos reconocimientos, y me hace el corazón chiquito", destacó.

Disposición para la alfabetización

Espera que para el 15 de septiembre del 2031 que se celebra el bicentenario de Independencia de Centroamérica sea una gran oportunidad de unidad, para que las universidades demostremos el amor que tiene nuestra patria a otra universidades de Centroamérica, realizando encuentros, simposio de la verdadera historia.

El destacado maestro ha recibido más de 25 medallas con ordenes como Carlos Fonseca Amador, Fernando Gordillo, entre otras.

Esta figura destacada en la educación fue un gran impulsor de la gloriosa Cruzada Nacional de Alfabetización, una de las batallas épicas históricas y emblemáticas contra la injusticia social.

Su labor constante ha sembrado humanismo, ciencia y conciencia. Es ejemplo en la formación de los jóvenes, adultos y estudiantes de esta Alma Master.