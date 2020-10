Asamblea Nacional de Nicaragua rinde homenaje a gesta de Benjamín Zeledón en Catarina

Foto: Homenaje en Catarina al General Benjamín Zeledón / TN8

La Asamblea Nacional sesionó en Catarina para rendir homenaje al 141 aniversario del natalicio y 108 del tránsito a la inmortalidad del General Benjamín Zeledón.

Miembros de la junta directiva del Legislativo, acompañados por el Canciller de la República, colocaron este jueves ofrendas florales en el monumento en homenaje al General Benjamín Zeledón, ubicado en el cementerio de Catarina, cuya lucha ha sido continuada por el Frente Sandinista.

"Nuestra historia es una cadena de ejemplos de Benjamín Zeledon, del General Estrada, del General Sandino, los miembros del Ejército Defensor de la Soberania Nacional, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, nuestro héroes y mártires; todos tienen un común denominador que precisamente es el sentido de dignidad, el sentido de patriotismo, el sentido de identidad nacional de nicaragüenses defendiendo su Patria, su territorio, su nacion", dijo el Canciller Denis Moncada.

Los diputados miembros de la Bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional también rindieron homenaje al Héroe Nacional Benjamín Zeledón, inspirador de la gesta de Sandino.

"Un hombre que es símbolo de la Nicaraguanidad, que es símbolo del nacionalismo y que es símbolo del antiimperialismo. Zeledón, al igual que Sandino, que José Dolores Estrada, que Andrés Castro; han trascendido los colores políticos partidarios para convertirse en un símbolo de la lucha por la defensa de los valores fundamentales de los nicaragüenses", expresó el diputado Wilfredo Navarro, segundo secretario del Parlamento.

La sesión se desarrolló en el parque central de esta ciudad turística, que resguarda desde hace 108 años los restos del General Zeledón, vejado por las fuerzas imperialistas norteamericanas por su lucha nacionalista.

"Desde esta tierra pequeñita, desde donde nosotros decimos orgullosamente Viva la Paz y los estamos esperando con los brazos abiertos siempre", comentó el alcalde Eddy Gallegos al inicio de la actividad.

Héroe nacional

En esta sesión también se realizó la clausura de la tercera sesión ordinaria de la XXXVI legislatura de la Asamblea Nacional, en saludo a este héroe nacional nacido en La Concordia, Jinotega, un 4 de octubre en 1,879, justamente la fecha en que fue asesinado por las tropas norteamericanas en 1,912.

"Zeledón es un héroe nacional que nació libre y murió combatiendo las fuerzas interventoras de Estados Unidos. Su heroica muerte fue la semilla nacionalista que germinó en otro héroe nacional: Augusto C. Sandino y hoy por ello estamos aquí en Catarina, en el lugar donde los restos físicos de Zeledón fueron traídos en una carreta, después de ser asesinado y dejado en la Comarca El Arroyo del municipio Diriá, donde fue emboscado por las fuerzas conservadoras que lo perseguían", refirió durante el acto solemne el diputado Wilfredo Navarro.

En la sesión se llamó a los nicaragüenses a seguir luchando por la paz y defender la soberanía nacional, inspirado por los héroes como Zeledón.

"No tenemos duda de que nuestra historia está llena de ejemplos. No tenemos dudas de que nuestra responsabilidad es actuar con el espíritu de nuestros héroes. No tenemos duda de que el compromiso de los sandinistas es mantener libre nuestra Patria", puntualizó el Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Gustavo Porras.