Organización y cooperación en 3er ejercicio multiamenazas 2020 en Nicaragua

Foto: Personas que participan en ejercicio multiamenazas / TN8

Bajo la premisa de un huracán que golpea el territorio nacional, se realizó este jueves 1 de octubre un ejercicio multiamenazas de protección de la vida en el que participaron miles de familias.

El rescate de las personas se realizó en menos de 5 minutos, tiempo suficiente para que los voluntarios pudieran rescatar a los que habían quedado atrapados en árboles, arrastrados por las corrientes y aquellas que habían quedado soterrados, dicho escenario se realizó en un cauce del municipio Ciudad Sandino.

En ese cauce se rescató a unas 30 familias que viven en los alrededores de dicho cauce.

Este fue el tercer ejercicio de protección de la vida 2020 que permitió poner en práctica las enseñanzas que reciben las personas para enfrentar un posible desastre natural.

Organización total

Eduardo Cruz, del COMUPRED, dijo que todo fue muy organizado. "Se rescató a personas de la tercera edad, personas con discapacidad y personas que se desmayaron durante el proceso. Aquí participaron los jóvenes como rescatistas que trasladaron a las familias al albuergue, un lugar seguro", manifestó Cruz.

Andrés Mendoza, poblador de Ciudad Sandino, dijo que es importante este ejercicio porque educa a las personas.

Foto: Personas que participan en ejercicio multiamenazas / TN8

"Estamos organizados y en este caso se trata del desbordamiento de cauce porque este cauce siempre se desborda en invierno, varias veces se ha desbordado. Hay una cantidad de familias que corren peligro, hoy lo estamos haciendo este ejercicio para que haya preparación", dijo este habitante de Ciudad Sandino.

"En este simulacro que nos prepara ante cualquier multiamenaza, estamos en el barrio Motastepe Norte en donde tenemos más de 60 familias en riesgo vulnerable, puesto que viven a las laderas del cauce, lo que queremos prever es cualquier inundación, cualquier desborde de cauce y estar preparado para el rescate de la familia", dijo Scarleth Solís, vicealcaldesa de Ciudad Sandino.

El Sistema Nacional de Prevención, Atencion y Mitigación de Desastres, (SINAPRED), es la instancia organizadora de este ejercicio que también incluye a bomberos, Cruz Roja, Ministerio de Salud, (MINSA).

Foto: Personas que participan en ejercicio multiamenazas / TN8

Sin embargo también se tomó en cuenta al Ministerio de Educación Pública (MINED), institución que colaboró con sus estudiantes para que también sean actores principales en este ejercicio multiamenazas.

Carolina López, habitante de Ciudad Sandino, dijo que es muy importante estos ejercicios para estar mejor preparados ante cualquier incidencia.

"Ya lo hemos pasado, ya hemos sufrido estas consecuencias y lo hemos vivido en carne propia, no sólo ahorita verdad, en años pasados, en años anteriores hemos pasado dificultades. Se nos han venido aguas por tantos lados y no tenemos seguridad, a veces no tenemos ni cómo salir de aquí, porque el cauce tanto que se llenó; nosotros tenemos que salir evacuados, corriendo" dijo esta pobladora.

El cuarto ejercicio de protección de la vida se va a realizar en diciembre.