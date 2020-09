Presidente Ortega llama a fortalecer la unidad e inversión en salud Post COVID-19

Foto: Presidente Daniel Ortega y Vicepresidenta Rosario Murillo en reunión del PARLACEN.

En el acto de clausura de la conferencia regional del Parlamento Centroamericano que se realizó este miércoles de forma virtual, para enfrentar y solucionar temas económicos y de la salud en la era Post COVID-19, participó el presidente de la República, Comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

En su intervención el mandatario nicaragüense señaló que se está viviendo la tercera guerra mundial, donde han fallecido miles de personas por la pandemia del nuevo coronavirus.

“Esta es la primera guerra donde no están los fusiles de por medio; donde no están explotando las bombas atómicas de por medio y donde en estos momentos están falleciendo no centenares sino miles de hermanos de nuestro planeta”, indicó.

Señaló que el proceso de recuperación por la pandemia es un enorme reto para el modelo económico del Sistema de la Integración Centroamericana.

“Esta guerra es más catastrófica que la que provocó la primera y la segunda guerra mundial e incluso el proceso de recuperación no es fácil; es un enorme reto para el modelo económico que tenemos en nuestro mundo”, afirmó Ortega.

El presidente también dijo que un elemento esencial para avanzar todos y darle continuidad a la lucha contra la pandemia, es ver el tema de la liquidez de la inversión armamentista que gozan las potencias económicas mundiales. “Esos países los que se dan el lujo de seguir invirtiendo en nuevos armamentos, que los coloquen es un gesto de humanismo, es un gesto de solidaridad para con su mismo pueblo porque esta guerra ha venido con todo y contra todos”, dijo Daniel.

Foto: Conferencia entre médicos para fortalecer atención al COVID-19.

Unir esfuerzos del PARLACEN con el SICA

El Presidente de la República indicó que este es el momento para que los países caribeños que se incorporan al Parlamento Centroamericano como el SICA, estén más unidos para trabajar en las iniciativas y proyectos con el objetivo de recuperar gradualmente la economía.

“Esto solamente se puede dar con la participación de los países desarrollados, que puedan tomar sus propias decisiones ante esta crisis que nos afecta y a ellos también y que provocan millones de millones de desempleados en estos países, que está provocando el lanzamiento a la calle de miles y miles de ciudadanos que ya no pueden pagar su vivienda en los países desarrollados, y los están sacando y desalojando en medio de la pandemia. A estos países que son el que tiene el control de la economía global de la economía mundial, a los que les corresponde marcar la pauta para hacer los cambios de las políticas económicas (…) que vengan por primera vez en la historia a fortalecer el sistema de salud global”,

Para finalizar el mandatario felicitó al PARLACEN y a representantes de los gobiernos del Sistema de Integración Centroamericana por trabajar y mejorar de forma integral el tema económico, la salud y educación.