Finaliza en Managua la campaña “un internet seguro comienza contigo”

Foto: Caminata de colegios de Managua por el uso seguro del internet / TN8

Estudiantes y docentes de los diferentes centros educativos de Managua participaron este miércoles en una caminata celebrando el cierre de las actividades de la campaña de uso seguro del internet.

Bajo el lema, “un internet seguro comienza contigo”, jóvenes dieron por finalizado un año completo de la campaña que prueba el uso adecuado del internet y todas las redes sociales.

“Hoy estamos celebrando el maratón del internet, estamos cerrando actividades del internet seguro que iniciamos desde febrero con la semana del uso seguro del internet y continuamos con la charla de sensibilización en todos los colegios de secundaria, brindando charlas con capacitaciones para jóvenes donde nos acompañaban personas del MINJUVE, de la Red de Jóvenes Comunicadores, MINED e INATEC. Nosotros a los jóvenes los orientamos que cuando ellos naveguen por internet tengan cuidado, porque el internet es una pista de doble acción", indicó Pedro Vallecillo, director del área TIC de CONICYT.

"La charla del internet tiene la importancia de poder disminuir el riesgo cuando ellos ingresan a internet porque ahí si pueden haber delitos que se pueden cometer, hay ciber bullying que uno a veces no se da cuenta, no lo sospecha pero están”, agregó Vallecillo.

Esta campaña de sensibilización es promovida por el Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología (CONICYT), Ministerio de Educación (MINED), Consejo Nacional de Universidades (CNU), Tecnológico Nacional, Ministerio de la Juventud (MINJUVE) y el Gobierno central.

Uso adecuado de la tecnología

Docentes comentaron que este tipo de actividades fomentan y fortalecen el buen uso de las nuevas tecnologías en los jóvenes.

“La tecnología es muy fundamental ahorita en la vida cotidiana del estudiante, por lo que necesitamos enseñarle a los muchachos valores, saberla usar porque la tecnología lo queramos o no ya es parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo en la asignatura de matemáticas que es lo que yo imparto, ahí enseñamos valores, tenemos que enseñarle a los muchachos de que la tecnología tanto el celular como la computadora y todas las redes sociales tienen que ser manejadas de manera correcta y responsable”, aseguró el docente Orlando Vásquez.

Estudiantes aseguraron que esta campaña los ayudó a conocer todos los perjuicios que tiene no saber utilizar el internet.

“Aprendimos que la importancia es que debemos siempre mantenernos seguros, no darle mucha información a los que no conocemos y siempre estar con los padres y que si no le entendemos a una cosa o algo por el estilo, nosotros preguntemos. Siempre debemos estar atentos y no demos aceptar solicitudes de personas que no conocemos”, fueron palabras de la estudiante Nahomi Calero.

“Para nosotros es importante el internet porque nos fundamenta en historia, todo lo que pasó y lo que se va a hacer, porque sin el internet no sabríamos lo que pasa ahora, entonces por ejemplo ahorita lo necesitamos por el tema del COVID y yo recomiendo que aprendamos a utilizar el internet de buena maneram porque esto nos ayuda a comprender muchas cosas”, concluyó el estudiante José Sánchez del centro educativo Solidaridad.