29 de Septiembre: Noticias de Nicaragua con las que debés iniciar tu día

Foto: Sesión en la Asamblea Nacional de Nicaragua

Arrestan a 2 sospechosos de homicidio en León



Foto: Presentación de uno de los sospechosos por crimen en Sutiaba, León

Dorwin Gonzalo Osorio Velásquez fue presentado por las autoridades de la Policía Nacional en León como principal sospechoso del crimen cometido en contra de Maykyelt Abel Delgado Espinoza, de 39 años de edad.

Este hecho se registró la madrugada del pasado domingo 27 de septiembre en el parque del Tope del Indio, ubicado en la comunidad indígena de Sutiaba, en la ciudad de León.

Según investigaciones policiales, en este homicidio también está involucrado Yovani David Osorio Velásquez, hermano del detenido, aparentemente ambos participaron en la agresión a la víctima, dejándole incrustado un cuchillo en la cabeza.

Hombre fallece en accidente en Carretera Norte



Foto: Hombre muere al volcarse la camioneta en la que circulaba en Carretera Norte

La noche se tornó trágica para la familia del señor Osman Antonio Muñoz Mejía de 45 años de edad pues este perdió la vida al volcarse la camioneta en la que viajaba a la altura del kilómetro 14 de la Carretera Norte, aparentemente este impactó contra un muro de contención unos 50 metros atrás y empezó a girar sobre su propio eje hasta llegar a colisionar contra un poste de tendido telefónico y detener su marcha.

El infortunado hombre al parecer no portaba puesto el cinturón de seguridad, pues parte de su cuerpo salió en lo que se volcaba la camioneta y el peso de la misa acabó con su existencia al punto que la masa encefálica quedó regada en el lugar.

Extraoficialmente se supo que a este individuo lo andaban trayendo en Tipitapa y se dirigía hacia su casa en la capital. Al parecer se quedó dormido y en cosa de segundos perdió el control de su vehículo, provocando así la tragedia.

Iniciativa de Ley que garantiza la seguridad de Nicaragua



Foto: Sesión en la Asamblea Nacional de Nicaragua

Diputados sandinistas de la Asamblea Nacional respaldan el anteproyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, porque contribuye a fortalecer la independencia, soberanía y autodeterminación de Nicaragua ante toda injerencia extranjera.

Señalan que la moción es para impedir que Estados, entidades internacionales, agencias o grupos políticos interfieran en los asuntos internos de Nicaragua, protegiendo los intereses de las familias y de la nación.

"En qué consiste la ley, la ley no es más que declarar la obligación de que toda persona jurídica o natural, sean asociaciones, organizaciones, partidos políticos etcétera, que reciban dinero provenientes de estados extranjeros o de partidos o de organizaciones vinculadas a estados extranjeros, tienen que inscribirse como agentes extranjeros y esto se hace para que los recursos que vienen hacia esas organizaciones no sean usados para realizar violaciones a la soberanía, a la democracia y que no ejerzan una injerencia política en el país que pueda provocar desestabilidad", destacó el diputado Wilfredo Navarro, Segundo Secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

Inauguran más de 200 metros lineales en Bilwi



Foto: Inauguran más de 200 metros lineales de calle adoquinado en Bilwi

El Gobierno de Nicaragua continúa dignificando la calidad de vida de las familias costeñas, esta vez el Gobierno Regional de la Costa Caribe Norte Inauguro 279 metros lineales de calle adoquinada en el barrio Aeropuerto de Bilwi.

Carlos Alemán, coordinador del Gobierno Regional de la Costa Caribe Norte indico que “Estamos avanzando todos los días con obras, todo el día lo estamos viendo, en estos 13 años hemos sido protagonistas de esa transformación, esta vez los pobladores del barrio Aeropuerto y 19 de Julio son los protagonistas, era una demanda histórica y que ahora ya es una realidad".

Específicamente fueron dos cuadras adoquinada las que unen las tres calles principales de esta ciudad caribeña.