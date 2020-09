Respaldo a cadena perpetua en Nicaragua: Reflejo del clamor popular

Foto: Familias firman petición para aplicación de cadena perpetua / TN8

Analistas consultados refieren que los resultados de la Encuesta "Nicaraguanidad y Orgullo del Legado de los Próceres de la Patria y Otros Temas Cuyunturales", especifica lo que tiene que ver con respecto al respaldo de la cadena perpetua, es un reflejo del clamor popular para castigar los crímenes de odio.

En los resultados del estudio de opinión destaca el tema de coyuntura: la reforma al código penal para elevar las penas contra los crímenes atroces y los de odio, la cual conoce y respalda contundentemente la gran mayoría de nicaragüenses.

“Esto es un reflejo del clamor popular que existe para ponerle un freno, un disuasivo a esa serie de delitos tan horrendos que han estado ocurriendo en el país y también un disuasivo para aquellos que promueven el odio entre los nicaragüenses o que quisieran destruir el país sin tener que pagar ninguna consecuencia”, dijo el analista y periodista Adolfo Pastrán.

La encuesta establece que de todos los consultados, el 14.4% no conoce o ha escuchado de esa iniciativa, pero de ellos, el 86.9% está de acuerdo.

“Aun cuando no fuera un proyecto de Ley, la población que no está enterada de que sí hay un proyecto de Ley, está a favor de que exista ese proyecto de ley o de que existan algunas acciones en contra de ese tipo de crímenes, lo que me parece más que interesante en el sentido de la aprobación social que tiene”, refirió el analista político Cairo Amador.

Foto: Resultados de la más reciente encuesta de M&R Consultores

Prevención del COVID-19

En cuanto al tema de las medidas de prevención que adoptan los nicaragüenses ante el COVID-19, refleja que la población ha ido tomando mayor conciencia con medidas de prevención que han sido efectivas.

“Y que ha ayudado mucho para que se mantenga aplanada la curva del COVID-19 en Nicaragua; la población ha tomado conciencia y eso ha sido uno de los aspectos muy fundamentales para tener ese éxito”, explicó Pastrán.

“Campañas públicas y privadas han tenido éxito y han sido en la dirección correcta, a pesar de las campañas en contra de todo esto, el confinamiento, etcétera. Segundo, me parece de que la población tiene una conciencia plena de qué es lo que está pasando alrededor de la pandemia y no opta por confinarse, opta por tener una vida normal con prevención”, valoró Amador.

Foto: Resultados de la más reciente encuesta de M&R Consultores

Nicaraguanidad

En cuanto al tema de la Nicaraguanidad y Orgullo del Legado de los Próceres de la Patria, destacan el principio de la no injerencia y la autodeterminación, que es lo que debe regir las relaciones de Nicaragua con los demás países.

“La no injerencia es un eje transversal en la historia de Nicaragua, desde Andrés Castro hasta Benjamín Zeledón hasta Sandino, hasta Carlos; todos tienen en común luchar contra la injerencia extranjera, de manera que ese es un pilar fundamental en la formación histórica de esta nación”, puntualizó Amador.

Los analistas destacan que desde un inicio Nicaragua ha optado por no afectar las actividades cotidianas, por ejemplo, en ningún momento suspendiendo las clases, que ahora llaman a retomar los países y organizaciones en el mundo.

Foto: Analista Cairo Amador / TN8