Comerciantes y población unidos en respaldo a reforma por cadena perpetua

Foto: Firma de comerciantes y pobladores en apoyo a la reforma por la cadena perpetua / TN8

Los comerciantes del Mercado Roberto Huembes y población de los barrios 18 de Mayo y Adolfo Reyes cerraron fila en apoyo a la propuesta del Poder Ejecutivo de incluir la pena de prisión perpetua, mediante una reforma al Código Penal.

La iniciativa gubernamental surge ante la crueldad de ataques y crímenes cometidos contra ciudadanos, niños, adolescentes, jóvenes, y adultos mayores, por personas generalmente con graves alteraciones y perturbaciones mentales o culturales.

Lee también: Universidades de Nicaragua respaldan iniciativa de ley de Cadena Perpetua

"Estoy firmando por mí, por la seguridad de mi hija, porque como ciudadana y como mujer tengo respeto y agradezco y apoyo la iniciativa de Ley que está proponiendo el Presidente Daniel Ortega, le agradezco como mujer, le agradezco como madre, di mi firma para que esto sea una realidad, esa cadena perpertua, porque no podemos permitir como mujeres que esto se haga en nuestro país. Nuestro pais siempre ha estado libre de violencia, no podemos esto contra las mujeres y no a la violencia contra los niños", expresó Francis Bejarano.

"La verdad que estoy de acuerdo sobre todo lo que está pasando con la niñez y sobre todo con ustedes las mujeres. Yo soy padre de una niña y me da coraje porque mucha gente queda inmune, los asesinos matan y se van a otros países, y aquí bien fresco; la familia doliente es la que queda con el sufrimiento, y yo creo que todas las familias nicaragüenses estamos de acuerdo con que se apruebe esta ley y se dé mano dura contra todos esos crímenes de odio", manifestó Gerardo Reyes.

Foto: Firma de comerciantes y pobladores en apoyo a la reforma por la cadena perpetua / TN8

Castigo ejemplar

La orientación gubernamental instruida a la Corte Suprema de Justicia, es trabajar una propuesta que aborde integralmente, de manera preventiva y penal, estos crímenes atroces, castigando severamente a los autores.

"Porque muchos violadores que hacen daños, matan a las mujeres, asesinan, hacen lo que quieren, no respetan ni a los niños, ni ancianos, se aprovechan de las personas; agarrarlos a la fuerza. Espero que se cumpla la ley, si andan pidiendo firmas para eso espero que se cumpla, que sea real esto. Cadena perpetua pido para esa gente que es lo que se merecen, no merecen estar libres, en otros países los matan, en Guatemala los queman, peor ahora que viene esto. Bendito Dios que se cumpla", dijo Jazmina Casares.

Foto: Firma de comerciantes y pobladores en apoyo a la reforma por la cadena perpetua / TN8

Con la reforma se pretende castigar con prisión a cadena perpetua a quienes atenten contra los derechos de todos a la vida y la convivencia familiar, armoniosa, y segura.

La gente está a favor de poner fin a los crímenes de odio, y a la protección de la población más vulnerable como los niños, mujeres y adultos mayores.

Los delitos atroces son tipificado como crímenes de odio, crueles, humillantes y degradantes.