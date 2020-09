Nicaragua anuncia festival de Gamers dirigido a niños y jóvenes

Foto: La juventud de Nicaragua prepara un festival de Gamers / Infochannel

El Ministerio de la Juventud y la Red de Jóvenes Comunicadores realizaron este martes la invitación al festival de Gamers "Start Mode", que tiene como finalidad la recreación sana de la juventud nicaragüense.

"Llevar la recreación sana a todas las familias, pero sobre todo a los jóvenes porque sabemos que los niños desde los 8 a 10 años ya juegan este tipo de consola y entoces lo que queremos es darle una tarde de recreación sana", indicó Guadalupe Padilla, Coordinadora de la Red de Jóvenes Comunicadores.

Te interesa: Nicaragua trabaja para erradicar el empirismo en docentes

De momento se conoce que entre los juegos que pueden estar en competencia es Call Of Duty, desde la consola PS4. Además estará PES 2019, FIFA World Cup 2019, Clash Royale, Clash Of Clanes, Need For Speed y Asphalt.

Las autoridades informaron que en esta actividad participarán protagonistas que ofertarán productos alusivos al evento que se desarrollará el próximo 10 de octubre e iniciará a las 2 de la tarde, el cual estará abierto a todas las familias.

"Queremos darle una tarde de recreación sana y dinamizar la economía dentro de este mundo de la cultura japonesa, porque vamos a tener comida, artículos que venden algunos emprendedores que tengan que ver con la cultura japonesa", dijo la coordinadora de la Red de Jóvenes Comunicadores.

Foto: Ministerio de la Juventud invita al festival Gamers / TN8

Categorías del festival

Este festival cuenta con tres tipos de categorías de niños, juvenil A y juvenil B.

"Vamos a tener la tarima principal donde vamos a estar premiando, shows de DJ, show de fuegos y el otro escenario el área de juegos donde van a estar en tres categorías; de niños de 8 a 16 años, la juvenil A de 17 a 24 años y la categoría juvenil B de los 25 a los 30 años", explicó Yaser Ramírez, Responsable de Comunicación MINJUVE.

Las inscripciones están abiertas en la página oficial del Ministerio de la Juventud y la Red de Jóvenes Comunicadores. Niños, jóvenes y adultos de todo el país pueden participar.

Este es el primer evento de Gamers que se realizará en el país para fomentar espacios donde la juventud pueda divertirse de manera sana.