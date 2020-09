16 de Septiembre: Noticias de Nicaragua con las que debés iniciar tu día

Foto: Daniel Ortega en acto de conmemoración de la Independencia de Centroamérica / Barricada

Rosario Murillo: "Nicaragua quiere seguir siendo independiente"



Foto:Rosario Murillo: Nicaragua es un pueblo heroico que lucha y quiere seguir siendo independiente/Referencia

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en este 199 aniversario de la Independencia de nuestro país y de toda Centroamérica, envió un abrazo a todos los países del istmo que tanta unidad necesita; un abrazo con patriotismo, nunca con servilismo ni arrodillados contra los yankees invasores, destructores de la paz. Nunca arrodillados frente al terrorismo vivido a lo largo de la historia e incluso recientemente.

Declaró que el amor que tenemos los nicaragüenses, inculcados desde nuestra base cristiana todo lo puede, todo lo soporta. “Hay que tener paciencia cuando ves a esas personas que dicen ser nicaragüenses y de nicaragüenses no tienen nada, porque un verdadero nica se alegra cuando celebramos fechas como esta, que marcan pasos hacia delante; pero estos no, no puede celebrar la independencia alguien que es menos que un sirviente del imperio, alguien que respira por sus patrones imperiales, alguien que se arrodilla a estos como que si fueran dioses, estos sus amos imperiales que se creen dueños del mundo”, dijo la vice mandataria. Nota completa

Palabras del Presidente Daniel Ortega



El Presidente de la República, Daniel Ortega, junto a la Vicepresidenta Rosario Murillo, encabezaron un acto en saludo a los 199 años de la independencia de Nicaragua en la Casa de los Pueblos.

En este día especial, el mandatario saludó a los héroes de la Patria, quienes dejaron su legado luchando contra los colonizadores y a quienes protagonizaron la resistencia popular independentista como Tomás Ruiz.

"Participando en levantamientos a nivel regional como el de 1811, un levantamiento a nivel regional, que tenía como centro a El Salvador. Ahí estaban los luchadores oprimidos, reprimidos y a Tomás Ruiz lo encarcelaron y lo encadenaron que era lo típico en ese tiempo", dijo el Presidente Daniel Ortega. Nota

Abusan de una niña en Puerto Cabezas



Foto: Imagen de abuso sexual infantil / Shutterstock (referencia)

Una niña con iniciales ECHL de 9 años de la comunidad Samaritano, en el municipio Puerto Cabezas, fue violada por un sujeto de nombre Oqueins Emana Castillo, según reportes preliminares del caso.

El hecho ocurrió este martes 15 de septiembre a las 12:30 del mediodía luego que el padre saliera de la casa, ya que fue a pasar consulta con su otro hijo de 5 años a la clínica de la comunidad, al presentar calentura desde horas tempranas.

La madre de la niña se encontraba cuidando a su mamá en otra casa ya que está gravemente enferma desde hace varios días. Por ello pidieron a un familiar quedara en el hogar con la pequeña.

El padre de la niña al llegar de la clínica encontró a la inocente niña con señales de violación. Este hecho fue plenamente identificado por la familia, acusando al sujeto antes mencionado. Detalles

Dos fallecidos en Nueva Segovia por accidente de tránsito



Foto: Ocotal: Dos jóvenes se suman a la lista de fallecidos en accidente de tránsito/TN8

Un fatídico accidente ocurrió a eso de las 6 de la tarde de este martes 15 de septiembre en el kilómetro 228.8 de la carretera internacional Ocotal - Dipilto, cuando un furgón impacto una motocicleta con dos personas abordo las que lamentablemente fallecieron.

Entre los fallecidos está el conductor de la motocicleta, el adolescente Oscar Iván Jiménez Chavarría de 15 años, y su acompañante José Miguel Iglesia Vásquez de 16 años, este último fue trasladado aún con vida al hospital de Ocotal, pero falleció, ambas víctimas son originarias de la ciudad de Ocotal.

Familiares se presentaron al lugar para reconocer los cuerpos de las victimas; mientras que una guardia operativa de la Policía de tránsito y el médico forense levantaban las diligencias y entregar los cuerpos de los fallecidos a sus familiares para su cristiana sepultura. Click para más