Rosario Murillo: Nicaragua es un pueblo heroico que lucha y quiere seguir siendo independiente

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en este 199 aniversario de la Independencia de nuestro país y de toda Centroamérica, envió un abrazo a todos los países del istmo que tanta unidad necesita; un abrazo con patriotismo, nunca con servilismo ni arrodillados contra los yankees invasores, destructores de la paz. Nunca arrodillados frente al terrorismo vivido a lo largo de la historia e incluso recientemente.

Declaró que el amor que tenemos los nicaragüenses, inculcados desde nuestra base cristiana todo lo puede, todo lo soporta. “Hay que tener paciencia cuando ves a esas personas que dicen ser nicaragüenses y de nicaragüenses no tienen nada, porque un verdadero nica se alegra cuando celebramos fechas como esta, que marcan pasos hacia delante; pero estos no, no puede celebrar la independencia alguien que es menos que un sirviente del imperio, alguien que respira por sus patrones imperiales, alguien que se arrodilla a estos como que si fueran dioses, estos sus amos imperiales que se creen dueños del mundo”, dijo la vice mandataria.

#AHORA #Nicaragua | Vicepresidenta Rosario Murillo: "hoy que celebramos los 199 años de independencia, estamos seguros que seguiremos siendo independientes" #OrgulloPatrio pic.twitter.com/fjLsbxZbP1 — TN8 Nicaragua (@canaltn8) September 15, 2020

Agregó que hay quienes se sienten fuertes y valientes porque sus amos les dicen que son buenos y en nuestra Nicaragua sabemos que quien se arrodilla al imperio no le espera nada bueno, primero porque son traidores a su patria, vende patrias, peleles, chingastes, puchos, irresponsables y criminales.

#AHORA #Nicaragua | Vicepresidenta Rosario Murillo: "en Nicaragua sabemos que quienes se arrodillan frente al imperio, no les espera nada bueno" #OrgulloPatrio pic.twitter.com/5wiMECTUIJ — TN8 Nicaragua (@canaltn8) September 15, 2020

Los traidores ahí están como la mala hierba

Hizo énfasis en que mejores tiempos están por venir a pesar de todas las luchas que se deben pasar para mantener la independencia que tanto le desagrada al imperio por el simple hecho de no ceder a sus pretensiones. Recordaba cuando estos ya se imaginaban en el 2018 que tomaban el poder por la fuerza, al ver esos ojos mentirosos que Dios no iba a permitir que esa maldad, esa perversidad imperara en un país con un pueblo bueno como lo es Nicaragua.

“Yo sé que aquí vamos adelante, no importa cuantos se pronuncien por el mal, porque es lamentable que haya gente que siga queriendo el mal para su pueblo; inconcebible; pero los traidores ahí están como la mala hierba, en todas partes”, dijo la vicepresidenta.

En estos tiempos se magnifican a punto de mentiras, siempre han falseado la verdad, la realidad; pero bueno, la mentira tiene patitas cortas y la verdad es que no conocen es al pueblo heroico que lucha y que quiere seguir siendo independiente.