Daniel Ortega: "Donde hay dignidad, hay patriotismo y donde hay patriotismo se defiende la soberanía"

Foto: Daniel Ortega en acto de conmemoración de la Independencia de Centroamérica / Barricada

El Presidente de la República, Daniel Ortega, junto a la Vicepresidenta Rosario Murillo, encabezaron un acto en saludo a los 199 años de la independencia de Nicaragua en la Casa de los Pueblos.

En este día especial, el mandatario saludó a los héroes de la Patria, quienes dejaron su legado luchando contra los colonizadores y a quienes protagonizaron la resistencia popular independentista como Tomás Ruiz.

"Participando en levantamientos a nivel regional como el de 1811, un levantamiento a nivel regional, que tenía como centro a El Salvador. Ahí estaban los luchadores oprimidos, reprimidos y a Tomás Ruiz lo encarcelaron y lo encadenaron que era lo típico en ese tiempo", dijo el Presidente Daniel Ortega.

El mandatario destacó que en la lucha por la independencia muchos ofrendaron su vida, dejando como resultado el amor por esta tierra que ya habían manifestado con toda firmeza los antepasados indígenas, encabezados por Diriangén y Nicarao.

"No desapareció el espíritu rebelde sino que se reprodujo en esa nueva mezcla, en el mestizaje, y las luchas se fueron multiplicando y cuando para estos días del año 1821 la lucha era tan grande en la región, tan fuerte, que ya resultaba imposible sostener el régimen colonial en la región, en medio de contradicciones", sostuvo el presidente.

El Presidente rememoró que muchos querían que continuara el dominio español, igual que muchos en 1979, querían que siguiera el somocismo sin Somoza, lo cual intentaron hasta última hora, tratando de neutralizar el triunfo del pueblo.

No pueden celebrar la independencia

"Los hijos del imperio, los hijos del colonialismo, los que no pueden celebrar la independencia, le le vendieron su alma al diablo, al imperialismo (...) pero el pueblo no se rindió y el triunfo fue del pueblo y lo celebramos en esta plaza el 20 de julio de 1979 y esa victoria sigue viva", expresó el Comandante.

Este 15 de septiembre, en los cinco países que conformaban las Provincias Unidas de Centroamérica se celebra la Independencia que ocurrió hace 199 años, en medio de grandes contradicciones, por lo cual se dieron grandes batallas para consolidar ese hecho trascendental de la historia.

"Esta fue una lucha que costó sangre; hubo combates, batallas, levantamientos, todavía hasta el año 1823, cuando ahí surge un soldado que había estado al servicio de la colonia, pero que tenía espíritu y raíz nacional, Cleto Ordóñez, y se pone al frente de los levantamientos y se enfrenta a la oligarquía, que estaba posicionada todavía de las ciudades más emblemáticas de nuestro país, de Granada y de León, y fue entonces cuando se ordenó que desaparecieran los títulos de nobleza", comentó el mandatario.

Ser una sola nación

"Hoy estamos conmemorando 199 años de ese paso, de la independencia, y lo celebramos con los pueblos hermanos de Centroamérica, saludamos a sus gobernantes y constituidos como estamos en el Sistema de Integración Centroamericana aceptamos las palabras del presidente de Guatemala que hoy los decía, se retaba y nos retaba, para avanzar en la unidad de los pueblos centroamericanos y que desaparezcan las fronteras y que seamos una sola nación con un poco más de 50 millones de habitantes", destacó el presidente nicaragüense.

El mandatario dijo que 30 años después de la independencia ya habían llegado al país los invasores yankees para apoderarse de la zona del Río San Juan, por lo cual hubo que defender esta decisión soberana.

"Ya el paso de la independencia estaba dado y ahí está el espíritu, la fuerza, el espíritu de resistencia de nuestros antepasados indígenas y fue lo que permitió que al final surgiera un Andrés Castro, un José Dolores Estrada; derrotando al yankee invasor en San Jacinto", refirió.

Nicaragua ha tenido que librar nuevas batallas defendiendo la soberanía nacional, en la persona de Benjamín Zeledon y Augusto C. Sandino, frente a las tropas norteamericana que fueron traídos por vende patrias.

Desafíos por defensa de la patria

"Y luego vino otro gran desafío, el derrocamiento de la dictadura impuesta por los yankees, fíjense cuántos desafíos: después de la independencia cuántas luchas, cuánto dolor, cuánta prepotencia y cuántas muestras también de traición de los que llamaba Sandino peleles y vende patrias", adujo el presidente.

En estos tiempos, cuando el pueblo retomó el poder y sus conquistas con el triunfo del FSLN, se están librando nuevas batallas de prácticas terroristas, como las ocurridas en 2018 cuando sometieron a toda clase de atrocidades al pueblo.

"Ellos se encargaban de filmar los momentos en que torturaban a nuestros hermanos, cuando secuestraban a un policía y lo torturaban y luego lo quemaban (...) y la destrucción de viviendas y la destrucción de medios de comunicación. Así como Walker había incendiado Granada, estos asesinos querían incendiar Nicaragua. Cobardes, asesinos, que quieren repetir la historia", recordó el Presidente.

"No tienen alma, no tienen corazón, son hijos del demonio, están cargados de odio, son criminales, cobardes y se sienten intocables porque se les dio una amnistía. Ya se les dio la oportunidad, pero ya no habrá otra amnistía, el pueblo pedirá cuentas en el marco de las leyes, en el marco de las regulaciones que tiene el Estado nicaragüense", agregó.

Castigo para crímenes de odio

El Presidente aseguró que esos crímenes no volverán a suceder, ahora que Nicaragua está recuperando la paz, tranquilidad y economía. El compromiso es proteger a las familias de los crímenes que se cometen.

"Hay que fortalecer el sistema judicial y hay que instalar penas mayores para crímenes de odio como estos que se han cometido contra estas niñas en el norte de nuestro país. Los crímenes de odio están siendo sancionados en todas partes y aquí no va a ser la excepción. Muchas familias nos han dicho que debería ser aplicada la pena de muerte a estos criminales, pero estamos comprometidos a un convenio internacional (...) pero no estamos comprometidos a aplicar cadena perpetua contra los criminales para que el pueblo pues esté seguro trabajando en paz, librando la batalla contra esta epidemia", puntualizó el Presidente.

Así mismo ratificó su disposición de unidad centroamericana, latinoamericana y caribeña para el bienestar, que se mantiene a pesar de las agresiones.